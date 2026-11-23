استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المقومات الاستثمارية والاقتصادية الواعدة لمنطقة المثلث الذهبي، باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي واللوجستي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح المركز أن تنمية منطقة المثلث الذهبي تاتي في إطار توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمقومات الجغرافية التي تتمتع بها، من خلال إقامة تجمعات صناعية واستثمارية متكاملة، وتعزيز البنية التحتية واللوجستية الداعمة للأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للثروات التعدينية.

وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا من خلالها أبرز المقومات الطبيعية واللوجستية التي تدعم مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي، ومحطات تطوره، إلى جانب الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين، وأبرز التعاقدات الجديدة التي تستهدف دعم الاستثمار والتنمية بالمنطقة.

وأوضحت الإنفوجرافات أن منطقة المثلث الذهبي تتمتع بموقع جغرافي متميز تدعمه شبكة من المرافق اللوجستية، تشمل 3 مطارات قريبة هي الغردقة والأقصر الدولي ومرسى علم، و3 مواني هي سفاجا الدولي وأبو طرطور وحمراوين.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أبرز المحطات في مسيرة تنمية المنطقة، حيث شهد عام 2015 إسناد إعداد المخطط الخاص بمشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي إلى شركة "دابولونيا" الإيطالية.

وفي عام 2017، تم إنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وتضم الأراضي الواقعة ضمن نطاق المثلث الذهبي (القصير وسفاجا وقنا وقفط)، وتبلغ مساحتها نحو 2.2 مليون فدان بالصحراء الشرقية، وتضم 7 مناطق صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 468 كم2.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، أوضحت الإنفوجرافات أن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تقدم حزمة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لتعزيز تنافسيتها وجذب المستثمرين، تشمل الحوافز المباشرة الإعفاء الجمركي على مستلزمات البناء والتشغيل المستوردة، مع استحقاق الجمارك على المكونات الأجنبية فقط حال التصدير للسوق المحلية، فضلًا عن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات التصنيع والإنتاج والتشغيل عند الاستيراد من السوق المحلية أو الخارج، وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على المنتجات المصدرة إلى السوق المحلية.

كما تشمل الحوافز المباشرة خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية، بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، ولمدة 7 سنوات من تاريخ ممارسة النشاط.

وأضافت الإنفوجرافات أن الحوافز غير المباشرة تتضمن تخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة، ورد تكاليف توصيل المرافق كليًا أو جزئيًا حال تحمل المستثمر لها، والمساهمة في دعم التدريب الفني للعمالة المحلية، وذلك للمشروعات المتوافقة مع استراتيجية تطوير المنطقة.

وفي سياق متصل، استعرضت الإنفوجرافات عددًا من التعاقدات الجديدة التي تعكس تنامي فرص الاستثمار بمنطقة المثلث الذهبي، حيث شهد شهر أكتوبر 2025 التعاقد على إقامة وإدارة وتشغيل مشروع الخدمات اللوجستية في سفاجا مع شركة "بيت اللوجيستيات – سفاجا"، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى تبلغ نحو 500 مليون جنيه، وعلى مساحة 64.3 ألف م2.

وفي أبريل 2026، تم توقيع عقد حق انتفاع لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بمحافظة قنا مع شركة "أسمنت النهضة"، بقدرة 27 ميجاوات، وعلى مساحة تبلغ 280 ألف م2.

كما شهد شهر يوليو 2026 توقيع أول عقد لمطور صناعي بمنطقة سفاجا مع شركة "السويدي للتنمية الصناعية"، بقيمة حق انتفاع تبلغ 3.45 مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك لتطوير وإقامة منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة نحو 6.3 مليون م2، من خلال 3 مراحل.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير منظومة الاستثمار والتنمية في المنطقة من خلال عدد من المحاور المتكاملة، تشمل إعداد الأراضي والفرص الاستثمارية: بناء قاعدة معلومات متكاملة عن الأراضي المتاحة، وربط كل موقع بالأنشطة والفرص الاستثمارية المستهدفة، وتوفير المعلومات التي تساعد المستثمر على تقييم الفرصة واتخاذ القرار.

كما تستهدف الهيئة تطوير المرافق الصناعية، من خلال تنمية مرافق المنطقة وربطها باحتياجات المشروعات والتوسعات المستقبلية، والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في تمويل المرافق وتطويرها وتشغيلها، فضلًا عن جذب المطورين الصناعيين والمستثمرين وشركاء المرافق للمشاركة في تنمية المنطقة وتنفيذ مشروعاتها، إلى جانب تقديم خدمات وإجراءات وحوافز أكثر تنافسية، وتطوير خدمات المستثمر ومساندة المشروعات القائمة وخطط التوسع، مع استهداف قطاعات وسلاسل قيمة وشركات محددة تتناسب مع مقومات المنطقة واحتياجات التنمية في صعيد مصر، بالإضافة إلى التحول الرقمي والحوكمة من خلال ربط بيانات الأراضي والمستثمرين والمشروعات والعقود والمرافق داخل منظومة رقمية موحدة تدعم المتابعة واتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، تتمثل رؤية الهيئة في تحويل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي إلى منطقة اقتصادية خضراء، تقوم على كفاءة استخدام الطاقة والمياه، والتوسع في الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وإدماج معايير الاستدامة في تخطيط وتطوير وتشغيل المشروعات والمناطق الصناعية.

كما تستهدف الاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة في طرح فرص استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الخضراء، ودعم الصناعات الأكثر كفاءة واستدامة وقدرة على المنافسة، مع النظر إلى الطاقة المتجددة باعتبارها أحد عناصر تطوير الصناعة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق.