شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، افتتاح الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل ٢٠٠ من الكوادر لشغل الوظائف القيادية بالديوان العام للمحافظة ، والأحياء التابعة لها، وجامعة الأزهر ، فى إطار حرص المحافظة على الاستثمار فى العنصر البشرى، وإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية وتطوير منظومة العمل التنفيذي والإداري.

شهد الافتتاح م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة فرع البنات، د. رمضان الصاوى نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد عبد الخالق الأمين العام لجامعة الأزهر، وعدد من أساتذة الجامعة والمشاركين فى البرنامج التدريبى .

والبرنامج مقام بالتعاون بين محافظة القاهرة ، وكل من جامعة الأزهر، والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ نوفمبر الجارى ، ويضم ١٥٠ متدربًا من العاملين بمحافظة القاهرة، و٥٠ متدربًا من جامعة الأزهر ، يحاضر لهم نخبة من المدربين المتخصصين فى المجالات المختلفة .

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن البرنامج يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستثمار فى بناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته، وتطوير منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة، وترسيخ مبادئ الكفاءة والجدارة فى تولى الوظائف القيادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد وتأهيل صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسى وتطوير الأداء بمختلف قطاعات المحافظة والأحياء التابعة لها.

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‏وأشار محافظ القاهرة إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج يعكس حرص محافظة القاهرة على مواصلة الاستثمار فى العنصر البشرى، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير العمل وتحقيق المستهدفات، مؤكدًا أن إعداد قيادات تمتلك الفكر الإدارى الحديث والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار يمثل أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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‏وأوضح محافظ القاهرة أن البرنامج يستهدف تنمية المهارات الإدارية والقيادية للمشاركين، وصقل خبراتهم في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنظيم وإدارة فرق العمل، واتخاذ القرار وحل المشكلات، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعى، والتعرف على آليات الإدارة الحديثة والتحول الرقمى، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى وتأهيل المشاركين لاجتياز اختبارات شغل الوظائف القيادية.

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‏وأكد محافظ القاهرة على تقديره للتعاون مع جامعة الأزهر واستضافة فعاليات البرنامج بمقرها، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والجامعات المصرية فى تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية، بما يدعم جهود الدولة في بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير والتحديث.

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‏ووجه محافظ القاهرة رسالة للمشاركين بضرورة الاستفادة من البرنامج وتبادل الخبرات، والعمل على تقديم أفكار ومقترحات قابلة للتطبيق تسهم فى تطوير منظومة العمل، مؤكدًا أن القيادة مسؤولية تقوم على الكفاءة والعمل بروح الفريق والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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‏ووجه محافظ القاهرة الشكر لجامعة الأزهر والقائمين على تنظيم البرنامج والمحاضرين والخبراء المشاركين، مؤكدًا استمرار المحافظة فى تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية، واكتشاف العناصر المتميزة وإعدادها لتولي المواقع القيادية، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء قادر على التطوير وتحقيق أهداف التنمية .

ويتضمن "البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر لاجتياز اختبارات شغل الوظائف القيادية للعاملين بمحافظة القاهرة" مجموعة من المحاور المتكاملة التى تهيئ المشاركين لاجتياز هذه المرحلة، تشمل الوعى المؤسسى والوظيفى والأطر التشريعية المنظمة للعمل، وفى مقدمتها الدستور وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقواعد المالية العامة ومدونة السلوك الوظيفى، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى وحماية المعلومات، وتنمية مهارات التفكير والتحليل من خلال التدريب على اختبارات القدرات والذكاء «IQ».