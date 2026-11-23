شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية وخبراء منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف وشركاء التنمية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، أجرى الدكتور حسين عيسى جولة تفقدية في معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام على هامش فعاليات المنتدى، رافقه خلالها كل من:/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور حسين عيسى أجنحة المعرض المختلفة، واطّلع على المنتجات الحرفية والتراثية المعروضة، والتي تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري وتنوعه، وتبرز مهارة الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة والشباب.

كما تحاور نائب رئيس الوزراء مع عدد من العارضين والحرفيين، واستمع إلى تجاربهم في التصنيع والتسويق، مثمّنًا ما يبذلونه من جهد في الحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها.

وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دعم الحرف اليدوية والتراثية يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، لما يتيحه من فرص عمل مستدامة، ويحققه من تمكين اقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دوره في صون الهوية الثقافية وتعزيز الصناعات الإبداعية، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى مفهوم التمكين الاقتصادي، بما يضمن للمواطن دخلًا كريمًا وقدرة على الاعتماد على الذات.

كما شدد على أهمية ربط المنتجات الحرفية بالأسواق المحلية والخارجية، وتطوير سلاسل القيمة والتسويق، وتيسير نفاذ أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة إلى التمويل والخدمات الداعمة، بما يتسق مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية.