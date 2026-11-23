أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الاستفادة الحقيقية من التكنولوجيا الحديثة لا تتوقف عند امتلاك الأنظمة المتطورة، وإنما ترتبط بتوافر بيانات دقيقة ومتكاملة ومترابطة بين مختلف مؤسسات الدولة.

أداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة

وأشاد رشاد بالدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة بشأن الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مؤكدًا أنها تناقش مستقبل إدارة الاقتصاد المصري وليس مجرد إدخال تكنولوجيا جديدة.

واستعرض عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته، تجربته خلال زيارته الأخيرة للصين، ومشاركته رئيسًا لوفد حزب حماة الوطن في مؤتمر الحوار بين الصين والدول العربية بمدينة سوتشو، مشيرًا إلى أن التجربة الصينية تقدم نموذجًا مهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، حيث تجاوز عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بها 1800 شركة بنهاية عام 2025، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 416.3 مليار يوان.

الذكاء الاصطناعي لن يحقق نتائج دقيقة دون توحيد بيانات مؤسسات الدولة

وأوضح رشاد أن أحد التحديات الأساسية أمام تطبيق الذكاء الاصطناعي يتمثل في تفرق البيانات وعدم ترابطها بين الوزارات والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن غياب معايير موحدة لتحديث البيانات ومراجعتها وتبادلها يحد من قدرة الأنظمة الذكية على تقديم نتائج دقيقة تساعد متخذ القرار.

وفي هذا السياق، طرح النائب مقترحًا بإنشاء منظومة وطنية موحدة لتبادل البيانات الاقتصادية بين مؤسسات الدولة، مع وضع ضمانات واضحة للحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها، وتحديد صلاحيات الوصول إليها واستخدامها.

مقترح بإطلاق «التوأم الرقمي للاقتصاد المصري» لمحاكاة القرارات قبل تنفيذها

كما اقترح عمرو رشاد إنشاء «التوأم الرقمي للاقتصاد المصري»، باعتباره نموذجًا رقميًا يحاكي القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتيح اختبار تأثير القرارات الاقتصادية والصدمات الخارجية قبل وقوعها، بما يساعد الحكومة على دراسة البدائل المتاحة وتقييم نتائجها مسبقًا.

وضرب مثالًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن وجود هذا النموذج سيمكن الدولة من تقدير التأثيرات المحتملة على قطاعات الصناعة ومعدلات التضخم والموازنة العامة، واختبار السيناريوهات المختلفة قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

وشدد رشاد على ضرورة توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطنين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين الذين يواجه كثير منهم صعوبات في الحصول على التمويل بسبب عدم امتلاكهم تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا، بما يستدعي الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير آليات تقييم أوضاعهم الاقتصادية والتمويلية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يساعد صانع القرار على التنبؤ بالاحتياجات والإيرادات والمخاطر الاقتصادية قبل حدوثها، بما يعزز كفاءة التخطيط ويحسن إدارة الموارد واتخاذ القرارات.