افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، السيد/ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم السنوي الرابع لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين والقدماء المصريين، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب هشام مسعد الششتاوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور ممدوح معوض القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس المركز القومي للبحوث، واللواء طبيب تامر منصور عايد، مدير إدارة الخدمات الطبية، واللواء طبيب مصطفى النقيب، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، ولفيف من قيادات الجامعات والمراكز البحثية والعلماء والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي الشركاء الدوليين.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن مشروع الجينوم المرجعي للمصريين والقدماء المصريين يُعد أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويمثل نقلة نوعية في مستقبل الطب والرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى برعاية كريمة واهتمام كبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ انطلاقه، بما أسهم في تحويله إلى واقع علمي يعزز مكانة مصر على خريطة أبحاث الجينوم والبحوث الطبية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدًا بتكامل جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع والجامعات والمراكز البحثية والوزارات والمؤسسات الطبية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، في تنفيذ هذا المشروع القومي.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف دراسة الخصائص الجينية للمصريين، والتعرف على الجينات المرتبطة بالأمراض الوراثية والنادرة، وتوطين تطبيقات الطب الدقيق والشخصي، وتطوير أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج، فضلًا عن دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين للكشف عن أسرار التاريخ الجيني للحضارة المصرية، وتوظيف المؤشرات الجينية في دعم اكتشاف المواهب الرياضية وصناعة الأبطال الأولمبيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى حرص الوزارة على دعم البحث العلمي التطبيقي في إطار تنفيذ مبادرة "دولة الابتكار" كأحد مخرجات منتدى مصر.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية توجيه الجهود نحو المشروعات البحثية التطبيقية ذات المردود المباشر، مشددًا على أن مبادرة «دولة الابتكار» هي إطار تنفيذي متكامل نُعيد من خلاله صياغة شكل وعمل المؤسسات البحثية لترتبط بمنظومة واضحة الآليات، تُعلي من شأن النشر العلمي التطبيقي الذي يمتلك أثرًا مجتمعيًا ملموسًا ومخرجات قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن المشروع نجح في إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تضم أجهزة حديثة للتسلسل الجيني الكامل وطويل القراءة، وبنكين حيويين آليين بسعة تصل إلى نحو 350 ألف عينة، إلى جانب مركز وطني للبيانات الجينومية والحوسبة عالية الأداء، بما يدعم إجراء أبحاث الجينوم واسعة النطاق وتطوير تطبيقات الطب الدقيق، كما أعلن نشر 4 أوراق علمية مرجعية خلال شهر نوفمبر الجاري في كبرى المجلات الدولية في مجالي الجينوم السكاني وسرطانات الكبد، مع الاستعداد لنشر أبحاث متميزة في مجالي الأمراض النادرة والجينوم الرياضي.

وأكد الوزير أهمية الاحتفاظ بالعينات وتحليلها داخل مصر، وبناء كوادر علمية مصرية متخصصة قادرة على قيادة هذا المجال، وتأسيس مركز الجينوم المصري ووحدة متخصصة لمعالجة البيانات الضخمة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن مشروع الجينوم المصري يمثل أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية التي تعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية العلم والبحث العلمي باعتبارهما من أهم محركات التنمية وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التقنيات الجينية الحديثة في مجالات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر والطب الوقائي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأعرب السيد/ جوهر نبيل عن تقديره لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته لمؤسسات الدولة المعنية بإطلاق هذا المشروع الوطني المتكامل، مثمنًا جهود الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذه، وما يعكسه من أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف علمية وتنموية تخدم المجتمع المصري.

وأشار الوزير إلى أن تطبيقات علم الجينوم لا تقتصر على المجالات الطبية والصحية، بل تمتد إلى المجال الرياضي، وهو ما توليه وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا من خلال مشروع الجينوم الرياضي، الذي يستهدف توظيف أحدث التقنيات العلمية في تطوير منظومة اكتشاف وانتقاء المواهب وإعداد الأبطال الرياضيين وفق أسس علمية متكاملة، حيث لم تعد صناعة البطل الرياضي تعتمد فقط على اكتشاف الموهبة والتدريب والإعداد البدني، وإنما أصبحت مسارًا علميًا يستند إلى البيانات والتحليل الدقيق لفهم قدرات اللاعب واستعداداته البدنية والفسيولوجية، بما يدعم توجيه المواهب إلى الرياضات الأكثر ملاءمة لإمكاناتهم، ويساعد على الحفاظ على سلامتهم وتطوير مستوياتهم الفنية والبدنية.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن أن مشروع الجينوم الرياضي شهد خطوات تنفيذية مهمة، تمثلت في سحب عينات من 347 رياضيًا، والعمل على تحليل الخصائص الجينية المرتبطة بالأداء الرياضي، ومنها القوة والتحمل والقدرات العضلية والاستعداد للإصابات وسرعة الاستشفاء والاحتياجات الغذائية، وغيرها من المؤشرات التي يمكن توظيفها في تطوير منظومة الإعداد الرياضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال المشروع بناء خريطة جينية للرياضيين المصريين، تساعد على فهم الخصائص الوراثية المرتبطة بالتميز في مختلف الرياضات، وتدعم عمليات الانتقاء والتوجيه الرياضي على أسس علمية، بالتكامل مع القياسات الجسمانية والاختبارات البدنية والفنية والنفسية، بما يتيح تكوين رؤية متكاملة عن قدرات كل لاعب واستعداداته. وأضاف أن المشروع يمتد إلى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنية، من أطباء وأخصائيي التغذية ومعدين بدنيين ومخططي أحمال وأخصائيي علاج طبيعي وتأهيل، على قراءة التقارير الجينية وتوظيف نتائجها في إعداد البرامج التدريبية والتغذوية المناسبة لكل لاعب، مؤكدًا أن التحليل الجيني لن يحل محل المدرب أو الخبرة الفنية، وإنما يمثل أداة علمية داعمة لقراراتهم، بما يحقق أفضل استفادة من قدرات اللاعبين، ويسهم في الحد من مخاطر الإصابات ورفع كفاءة التدريب والاستشفاء.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم مشروع الجينوم الرياضي والتوسع في تطبيقاته، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية، إيمانًا بأن الاستثمار في العلم هو استثمار في الإنسان، وأن صناعة البطل تبدأ باكتشاف موهبته، وتستمر من خلال توفير الرعاية العلمية والبدنية والنفسية المتكاملة له.

وأعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين عن تقديره للتعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة في دعم وتنفيذ مشروع الجينوم المصري، مثمنًا الجهود المبذولة في تنمية مهارات الباحثين وصقل قدراتهم العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجال علوم الجينوم، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع القومي باعتباره ثمرة لتضافر جهود المؤسسات الوطنية، ودوره في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض، وتعزيز مفاهيم الطب الوقائي، ودعم البحوث الطبية وتطوير منظومة الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، فضلًا عن الإسهام في توطين صناعة الأدوية وتطوير العلاجات وفقًا للخصائص الجينية للمصريين، وإنشاء خريطة صحية وجينية لمصر تدعم التخطيط الصحي واتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين.

وأشاد الدكتور ممدوح معوض بالدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمنظومة البحث العلمي، مؤكدًا أن الأكاديمية تعمل على تنفيذ مخرجات وتوجيهات «منتدى مصر 2026»، ومبادرة «دولة الابتكار» التي تهدف إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات قيمة مضافة، بما يجسد التكامل الحقيقي بين أولويات الدولة البحثية والصحية. وأوضح أن امتلاك مصر لمشروع جيني وطني أصبح ضرورة حتمية تتطلب تضافر وتكامل جهود كافة المؤسسات البحثية لتحقيق مردود علمي وصحي ملموس، مشيرًا إلى أن المشروع يرتكز على أربعة محاور رئيسية، وقد نجح في تحقيق طفرة علمية غير مسبوقة شملت دراسة التسلسل الجيني الكامل لـ 1,024 مواطنًا مصريًا، مضيفًا أن هذه النتائج الرائدة، جنبًا إلى جنب مع جهود حفظ الجينات، وتحليل البيانات الضخمة، وبناء وتأهيل كوادر بحثية شابة، تمثل ركيزة أساسية لترسيخ منظومة الابتكار وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر، مختتمًا كلمته بالإشادة بروح التكاتف والتكامل المؤسسي بين جميع الشركاء، وهو الإنجاز الحقيقي الذي نحتفل به اليوم.

ومن ناحيته، أعرب اللواء الطبيب مصطفى النقيب، رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، عن اعتزاز المركز بقيادة العمل البحثي والتنفيذي لهذا المشروع القومي الرائد، مثمنًا روح التعاون والتكامل بين المركز وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكافة الجامعات والمراكز البحثية الأعضاء في التحالف الوطني، مؤكدًا التزام المركز بتسخير كافة إمكاناته البحثية والتقنية لتحويل مخرجات المشروع إلى تطبيقات طبية ملموسة تخدم صحة المواطن المصري.

واستعرض اللواء طبيب خالد عامر، الباحث الرئيسي للمشروع، أبرز المؤشرات التنفيذية والنتائج العلمية التي تحققت خلال مسيرة المشروع عبر محاوره الأربعة (الجينوم السكاني، والمرضي، والرياضي، وجينوم قدماء المصريين)، وجاء أبرزها كالتالي: تجميع العينات والتمثيل الجغرافي حيث نجح المشروع حتى مايو 2026 في تجميع نحو 4,500 عينة للجينوم السكاني من مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى 1,540 عينة للأمراض النادرة، و341 عينة لمشروع سرطان الكبد، وأكثر من 111 عينة للجينوم الرياضي، بالإضافة إلى اكتشافات جينية بارزة فقد أعلن المشروع نتائج دراسة للتسلسل الجيني الكامل شملت 1,024 مواطنًا مصريًا من 21 محافظة، وأسفرت عن تحديد قرابة 17 مليون متغير جيني لم تكن مسجلة من قبل في قواعد البيانات الدولية، والكشف عن مكوّن جيني مصري مميز بنسبة 18.5%، وكذلك عزز المشروع الحضور العلمي لمصر وأفريقيا في الدوريات العالمية المرموقة.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحات المسالك البولية والكاتب والباحث في تاريخ مصر القديمة، عرضًا تقديميًا تناول فيه عمق التاريخ المصري والحضارة الفرعونية العريقة، مستعرضًا الدلالات العلمية والتاريخية للتميز الجيني للمصريين وامتداد بصمتهم الوراثية عبر العصور، ومؤكدًا أهمية محور «جينوم قدماء المصريين» في توثيق هذا الإرث الحضاري بأحدث أدوات العلم الحديث.

وشاهد الحضور فيديو عن أهمية دور مركز البحوث والطب التجديدي في دعم المنظومة البحثية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والعلمية المتاحة.