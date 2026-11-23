كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن دخول إبراهيم البهنسي، لاعب خط الوسط في نادي وادي دجلة، دائرة اهتمامات إدارة الإسكاونج بالقلعة الحمراء، تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

نجم دجل يدخل حسابات الأهلي لتدعيم خط الوسط في الشتاء

وأكد المصدر أن إدارة الإسكاونج وضعت إبراهيم البهنسي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم خط وسط الأهلي، في إطار خطة النادي لتدعيم هذا المركز بعناصر مميزة قادرة على تقديم الإضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن محمد مخلوف، لاعب المصري البورسعيدي، يتواجد أيضًا ضمن قائمة المرشحين لتدعيم وسط الملعب، حيث تتابع الإدارة عددًا من الأسماء تمهيدًا لتحديد أفضل الخيارات التي تتناسب مع احتياجات الفريق الفنية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأمر لا يزال في مرحلة الترشيحات والمتابعة من جانب إدارة الإسكاونج، قبل حسم الموقف النهائي بشأن الأسماء المستهدفة.