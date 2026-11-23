بدأ اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين مصر،والعراق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين بحضور العديد من وزراء البلدين ،وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

كما يشهد الجانبان مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الزيارة سعيا من جانب البلدين إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وصولاً إلى تعميق الشراكة بين البلدين الشقيقين.