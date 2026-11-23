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سادت حالة من الطمأنينة والتفاؤل أسواق المال العالمية شجعت المستثمرين على تكثيف عمليات الشراء للأسهم والذهب، بفضل الأداء القوي للقطاع التكنولوجي عقب إعلان شركة"إنفيديا" إعادة تعيين جنسن هوانج رئيسا تنفيذيا للشركة وعضوا بمجلس إدارتها بأثر فوري، بعد تصويت المجلس بالإجماع لصالح عودته مرة أخرى.

وهبط مؤشر "vix"،الذي يعد مقياسا لتقلبات المشاعر والعواطف التي تهيمن على الأسواق، في منتصف جلسة اليوم، بنسبة 26.78 في المائة بما يعادل 9.61 نقطة مسجلا مستوى 26.28 نقطة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"،إن مجلس إدارة "إنفيديا" اتخذ القرار الصحيح بإعادة هوانج إلى منصبه، مشددا على أهمية قيادته للشركة والاقتصاد الأمريكي.

وأكد ترامب، أن الحكومة الأمريكية لا ترى أي مخاطر على الأمن القومي من عودة هوانج، مشيرا إلى أن وزير العدل أكد عدم امتلاك السلطات أدلة على ارتكابه أي مخالفات قانونية.

وفي بورصة وول ستريت، قفز مؤشر "داوجونز" الصناعي بمقدار 1618.47 نقطة بما نسبته 3.36 في المائة ليصل إلى مستوى 49765.80 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بور 500" الأوسع نطاقا بمقدار 371.19 نقطة بنسبة 5.37 في المائة مسجلا مستوى 7281.58 نقطة، ومؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 1677.71 نقطة بما نسبته 7.42 في المائة ليصل إلى 24295.44 نقطة.

وبالنسبة لسوق المعادن الثمينة، قفزت أسعار العقود الآجلة للذهب بمقدار 165.20 دولار بنسبة 4.70 في المائة ليصل سعر الأوقية إلى 3680.60 دولار.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 2.78 دولار بما نسبته 3.33 في المائة مسجلة 80.63 دولار للبرميل.