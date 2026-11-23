تتصاعد حالة الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية ، بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعتزام الجيش الأمريكي تفجير 68 برميلاً تحتوي على مادة الرصاص السامة في ولاية أيوا، خلال الأيام المقبلة، في خطوة أثارت مخاوف السكان والمزارعين والجماعات البيئية، خاصة مع المخاطر الصحية المحتملة الناتجة عن انتشار هذه المادة الخطيرة.

وجاء القرار رغم وجود تحرك قضائي سابق لوقف العملية، بعدما نجحت منظمات بيئية في الحصول على قرار مؤقت بتجميد التصريح البيئي الخاص بالتفجير، إلا أن الحكومة الأمريكية أعلنت تمسكها بالمضي قدماً في تنفيذ العملية، مستندة إلى استثناءات قانونية تتعلق بالتعامل مع الذخائر والمتفجرات في حالات الطوارئ.





الجيش الأمريكي يتجاوز قرار المحكمة.. ما السبب؟

ووفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أوقفت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة عملية التفجير مؤقتاً، بعدما قررت تجميد التصريح البيئي الذي حصل عليه الجيش يوم الخميس، استجابة لدعوى قضائية رفعتها جماعات بيئية اعتراضاً على التخلص من البراميل بهذه الطريقة.

لكن وزارة العدل الأمريكية قدمت مذكرة للمحكمة مساء السبت، أكدت خلالها أن الجيش يعتزم تنفيذ العملية حتى دون الحصول على التصريح البيئي، مستنداً إلى استثناء طارئ في القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية البيئة، يسمح بالتعامل مع الذخائر والمتفجرات في ظروف استثنائية.

وترى الإدارة الأمريكية أن تأجيل العملية قد يؤدي إلى مخاطر أكبر، خصوصاً مع التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة، والتي قد تؤثر على استقرار المادة الموجودة داخل البراميل وتزيد احتمالات حدوث انفجار غير مسيطر عليه.

لماذا يسارع الجيش الأمريكي إلى تفجير البراميل؟

بحسب المبررات التي قدمتها وزارة العدل، فإن انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المادة، بما يهدد بحدوث انفجار مفاجئ يصعب التحكم فيه.

وأكدت الوزارة، في مذكرتها المقدمة للمحكمة مساء السبت، أن تنفيذ تفجير محكم يمثل الخيار الأكثر أماناً لحماية السكان، مقارنة بترك المادة المتحللة دون معالجة، وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر أكبر.

وكان الجيش الأمريكي قد اضطر في وقت سابق إلى تأجيل خطط التخلص من هذه المادة، بعد موجة من الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية التي شارك فيها سكان المنطقة والمزارعون، بسبب المخاوف من التأثيرات البيئية والصحية للعملية.

موعد تفجير الرصاص السام في ولاية أيوا

وفي تطور جديد، أعلن الجيش الأمريكي عبر منشور على منصة «إكس»، الأحد، أن عملية التفجير ستُجرى يوم الأربعاء 25 نوفمبر، بدلاً من الموعد الذي جرى تداوله سابقاً، وذلك لضمان توافر الظروف الجوية المناسبة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار الجيش إلى أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعملية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اختيار الموعد يستهدف توفير أفضل الظروف الممكنة لتنفيذ التفجير بصورة محكمة وتقليل المخاطر المحتملة.

ومن جانبها، قالت وزارة العدل إن الجيش يستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحلول الثلاثاء 24 نوفمبر، في إطار الجدول الزمني الذي وضعته الجهات المعنية للتعامل مع هذه الأزمة.

مخاطر صحية تثير مخاوف السكان

ولا تتوقف المخاوف المرتبطة بالواقعة عند احتمالات الانفجار أو التأثيرات البيئية المباشرة، إذ يُعد الرصاص من المواد السامة التي قد يؤدي التعرض لها إلى مشكلات صحية خطيرة، خاصة لدى الأطفال.

ويمكن أن يتسبب التعرض للرصاص في أضرار بالغة للجهاز العصبي والدماغ، وهو ما يجعل التعامل مع هذه المادة والتخلص منها أمراً يتطلب إجراءات شديدة الدقة، لتجنب وصول الملوثات إلى السكان أو انتشارها في البيئة المحيطة.

وفي هذا السياق، قال القائم بأعمال وزير الجيش الأمريكي آدم تيل، إن الجيش توصل، بالتنسيق مع وكالة حماية البيئة الأمريكية، إلى أن التفجير المحكم للرصاص المتحلل هو الخيار الأقل خطورة على المواطنين، مقارنة بالسيناريوهات الأخرى المحتملة.

تحذيرات عاجلة للسكان قبل تنفيذ العملية

وفي إطار الاستعدادات للتفجير، وجه الجيش الأمريكي تحذيرات إلى سكان المنطقة المتضررة، مطالباً إياهم بتجنب التواجد بالقرب من موقع العملية خلال تنفيذها، حفاظاً على سلامتهم.

كما نصح المسؤولون السكان الذين لن يتمكنوا من مغادرة المنطقة قبل موعد التفجير بالبقاء داخل منازلهم، مع إغلاق جميع النوافذ والأبواب، وإيقاف أنظمة التدفئة والتبريد التي تسمح بدخول الهواء الخارجي، لتقليل احتمالات التعرض لأي ملوثات قد تنتج عن العملية.

جدل مستمر بين اعتبارات الأمن ومخاطر البيئة

وتعيد هذه الواقعة فتح النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع المواد العسكرية الخطرة، خاصة عندما تتعارض الإجراءات التي تراها المؤسسات العسكرية ضرورية لحماية الأمن العام مع مخاوف السكان والمنظمات البيئية بشأن تداعياتها الصحية والبيئية.