في مشهد إنساني مؤثر يجسد أسمى معاني التضحية والشجاعة، كشف سعيد حمودة سائق تريلا عن تفاصيل لحظات صعبة خاطر خلالها بحياته، وضحّى بساقه من أجل إنقاذ نحو 20 شخصاً من الموت



وقال سعيد حمودة، خلال تصريحات لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، متحدثاً عن لحظة اتخاذه قرار التضحية: «مفكرتش، وقررت أدخل في الخرسانة»، مؤكداً أنه لم يتردد في التصرف لإنقاذ أرواح الآخرين، رغم إدراكه أن حياته قد تكون الثمن.

لم يفكر في مصيره

وأضاف متأثراً: «تذكرت الآية الكريمة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»، مشيراً إلى أنه لم يفكر في مصيره أو حتى في أطفاله خلال تلك اللحظات، قائلاً: «مفكرتش في عيالي، ولو حتى هموت».