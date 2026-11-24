كشف المخرج نضال هاني تفاصيل قرار الفنانة سميرة سعيد تقديم ألبوم «ماذا ولو» بإنتاج شخصي، بعيدًا عن سباق المشاهدات والأرقام المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الفريق راهن منذ البداية على تقديم منتج فني متكامل من حيث الصوت والصورة، وعلى تقدير الجمهور لهذا المستوى من الإنتاج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ إنتاج الألبوم جاء بتمويل شخصي من سميرة سعيد، وأنّ القرار منذ اليوم الأول كان تقديم إنتاج ضخم على مستوى الصوت والصورة، مع الرهان على أنّ الجمهور ومحبي الفنانة سيقدرون المنتج المتكامل، وهو ما سيؤدي إلى انتشاره.

وأوضح هاني أنّ ما وصفه بـ«مافيا المشاهدات» أصبح أمرًا ضارًا للغاية بصناعة الموسيقى والإنتاج، مشيرًا إلى أنّ بعض العاملين في المجال باتوا يعتبرون عدم تحقيق الأغنية 3 أو 5 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول دليلًا على عدم نجاحها، رغم أنّ هذه الأرقام لا تمثل بالضرورة المقياس الحقيقي لانتشار العمل أو تأثيره.

وشدد على أنّ الجمهور هو المقياس الأهم، وأنّ أرقام يوتيوب لا يمكن الاعتماد عليها وحدها للحكم على نجاح الأغنيات، في ظل وجود منصات أخرى يتفاعل الجمهور من خلالها، مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مؤكدًا أنّ الأهم هو التأثير الذي يتركه العمل لدى الناس.

وضرب مثالًا على ذلك بإمكانية تحقيق أغنية 20 مليون مشاهدة، دون أن يكون لها أي تأثير حقيقي في الجمهور، موضحًا أنّ ارتفاع عدد المشاهدات لا يعني بالضرورة أنّ الأغنية نجحت في الوصول إلى الناس أو تركت أثرًا لديهم.

وأشار هاني إلى أنّ الإعلانات المشروعة تُعد جزءًا من عملية التسويق «Marketing»، ويمكن الاستعانة بها في بعض مراحل الترويج للمنتج الفني، لكنه ميّز بينها وبين شراء المشاهدات بهدف تضخيم الأرقام وإظهار الأغنية وكأنها حققت نجاحًا أكبر من تأثيرها الحقيقي.

وأكد أنّ فريق العمل اتخذ قرارًا بالاعتماد على الانتشار العضوي «Organic»، دون الدخول في لعبة تضخيم المشاهدات، موضحًا أنّهم كانوا واثقين من نجاح المشروع لدى الجمهور، وحرصوا على توجيه أي أموال مخصصة للإنتاج إلى العمل نفسه، بدلًا من إنفاقها على سباق الأرقام.

وأردف، أنّه بعد مرور أسبوع على طرح المشروع، ظهرت ردود فعل إيجابية واسعة، وأصبح الألبوم يحقق صدى رائعًا لدى الجمهور، معربًا عن سعادته بالتفاعل الذي حظي به العمل، ومؤكدًا أنّ الأرقام ستأتي عندما يتحقق النجاح الحقيقي.