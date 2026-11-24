في إطار توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وقّع ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بديوان عام محافظة الغربية، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز حماية حقوق المستهلك وتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود التوعية، وذلك بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية وأعضاء وممثلي الغرفة التجارية بالمحافظة.

انتشار الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من أهمية توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من انتشار الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقدرتها على التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف المحافظات والمراكز والقرى، بما يسهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي، ورصد المشكلات التي قد تمس حقوق المستهلكين، ودعم وصول الشكاوى إلى القنوات الرسمية المختصة، بما يعزز فاعلية منظومة حماية المستهلك ويحقق تكاملًا أكبر بين الجهود الرسمية والمجتمعية.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين، من خلال تنفيذ برامج وحملات توعوية مشتركة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وإعداد مواد إرشادية مبسطة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل للعاملين والمتطوعين بالجمعيات الأهلية لرفع كفاءتهم في مجال حماية المستهلك. كما يتضمن تفعيل آلية منظمة للرصد المجتمعي، تُمكّن الجمعيات من رصد المشكلات والشكاوى الاستهلاكية وإحالتها إلى الجهاز عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في سرعة وصول شكاوى المواطنين.

ويمتد التعاون ليشمل إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأسر الأكثر احتياجًا، والمواطنون بالمناطق النائية والمجتمعات الأقل وصولًا إلى المعلومات، من خلال برامج توعوية تتناسب مع احتياجاتهم، إلى جانب تعزيز الوعي بمخاطر الإعلانات والممارسات التجارية المضللة، وحقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية، وثقافة الشراء الآمن وترشيد الاستهلاك والحد من الهدر، فضلًا عن إعداد الدراسات والبحوث الميدانية التي ترصد المشكلات الاستهلاكية واحتياجات المواطنين.

وفي إطار ضمان استدامة التعاون وتحويله إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والتقييم، نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجانبين، تتولى إعداد خطة عمل سنوية، وتحديد أولويات التعاون والأنشطة المستهدفة، ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج وفق مؤشرات أداء واضحة، فضلًا عن بحث المعوقات واقتراح الحلول المناسبة، بما يضمن استمرارية التنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الجهات الرقابية وحدها، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية متكاملة تتطلب وعيًا حقيقيًا من المواطن، والتزامًا من التاجر، ومسؤولية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مُشددًا على أن بناء سوق منضبط لا يتحقق بالرقابة وحدها، وإنما بتعزيز الثقة بين أطراف العملية التجارية، وترسيخ ثقافة احترام حقوق المستهلك، باعتبارها أحد مقومات استقرار الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور/ علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن حماية المواطن تُمثل أولوية أساسية في عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأن ضبط الأسواق لا يقتصر على مواجهة المخالفات، بل يمتد إلى بناء بيئة تجارية آمنة تضمن حصول المواطنين على السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار معلنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم كل جهد جاد يعزز وعي المواطنين بحقوقهم، ويحقق التكامل بين مؤسسات الدولة ومختلف القوى المجتمعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

ومن جهته، أكد الدكتور/ طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن البروتوكول يمثل خُطوة مهمة لتعزيز دور المجتمع المدني في حماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن الاتحاد يمتلك شبكة واسعة تضُم 27 اتحادًا إقليميًا ونحو 36 ألف جمعية أهلية تغطي محافظات الجمهورية، بما يُتيح الوصول المباشر إلى شرائح أوسع من المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم، لافتًا إلي أن توظيف هذا الانتشار في يُسهم في دعم جهود التوعية والرصد المجتمعي وتيسير وصول الشكاوى إلى الجهات المختصة.