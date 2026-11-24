دعت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية الدكتورة سماح حمد، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للتحرك إدخال الخيام لقطاع غزة بسرعة قبل موجة الأمطار القادمة، محذرة من أن 400 ألف شخص في غزة معرضون لحالة من الخطر الشديد بسبب الأمطار الشديدة المتوقعة، كاشفة عن منع الاحتلال ل150 ألف خيمة من الدخول للقطاع، مشيدة بدور مصر وكافة مؤسساتها المعنية في دعم العمل الإغاثي والإنساني الخاص بقطاع غزة بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة بمشاركة القائم بأعمال سفارة لدى جمهورية مصر العربية السفير ناجي الناجي وذلك لعرض «الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة ، ووأبرز الاحتياجات الملحّة للسكان.

وأشارت الدكتورة سماح حمد إلى أن هناك نازحين جدد في قطاع غزة بسبب الأمطار والشتاء، قائلة: "للأسف نحن ما زلنا في أول الشتاء وشهدنا واقعاً مريراً جداً حيث تعرضت نحو 46 ألف خيمة للغرق، موضحة أن المؤسسات الأممية، تتوقع أنه سيكون هناك غرق لثلاثة وسبعين ألف خيمة".

وأضافت: "طبعاً يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخيام هي موجودة للسنة الرابعة ولم تُجدَّد، فهي خيام مهترئة لا تقي لا من البرد ولا من الصيف"، قائلة: "للأسف تعرض الناس للموت خاصةً الأطفال في الشتاء الماضي وناشدنا قبل حدوث الفيضانات أنه يجب أن يكون هناك إدخال سريع لمواد الشتاء حتى لا نخسر الأطفال كما خسرنا العام الماضي".

وتابعت: "هذا رابع شتاء على قطاع غزة، في الأعوام الفائتة كان هناك خسارة 19 طفلاً ماتوا بسبب التجمد، ومؤخراً للأسف، بدأنا نحصي وفيات أطفال للأسف بسبب الشتاء والبرد"، قائلة: "خمس أو أربع سنوات الآن وعائلات تعيش في خيمة، لا يُعقل هذا، لا يوجد في أي مكان في العالم أن تعيش أسرة في خيمة لمدة أربع سنوات".

وطالبت بتأمين استجابة شتوية عاجلة تشمل الخيام والشوادر ووحدات الإيواء الجاهزة وتهيئة مواقع النزوح وتصريف مياه الأمطار أي استعادة البنية التحتية للمياه العادمة وشبكات التصريف، مشددة على أن الوضع في قطاع غزة هو وضع صعب، فهناك حاجة لدى مليونين ومائة ألف شخص للمساعدة والحماية، لأنه حسب الأرقام الأممية هناك مليون 760 ألف شخص، أي تقريباً 84% من سكان قطاع غزة، هم في حالة نزوح.

وأوضحت أن حالة النزوح في قطاع غزة ليست لمرة واحدة، فالتقارير الأممية أشارت خلال الأربع سنوات أن معدل النزوح للأسرة هو عشرون مرة. وأردفت "تخيلوا أسرة تنتقل بما تبقى لها من مواد غذائية وملابس وخيم وينتقلون بها من مكان إلى مكان في مساحة صغيرة جداً في كل مرة.

وأكدت أن هناك انعداماً كبيراً جداً للأمن الغذائي، ف حسب التقارير الأممية حتى نهاية هذا العام إذا لم يكن هناك تدخل سريع جداً في المواد الغذائية للأطفال والنساء والحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، فهناك مليون وأربعمئة ألف مواطن في قطاع غزة سيتعرضون لمجاعة حادة إذا لم يكن هناك إدخال سريع لهذه المواد، مشيرة إلى أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار تُقدَّربنحو 71 مليار دولار.

وقالت: "بسبب الأمطار خلال الأيام الماضية هناك ربع مليون شخص أصبحوا في حالة نزوح شديدة جداً. ومن المتوقع الأسبوع القادم أن يكون هناك أيضاً هطول للأمطار يوم الاثنين القادم، معربة عن تطلعها ان يكون هناك إدخال لحاجيات الشتاء قبل يوم الاثنين القادم"، مضيفة: "في الأسبوع الماضي استلمنا كوزارة تنمية اجتماعية 12 ألف مناشدة، ونداء، من ناس غرقوا يطلبون الخيم والشوادر".

وقالت إنه وفق تحديث أكتوبر، يقيم أكثر من 950 ألف شخص في 989 مركز نزوح. هذه المراكز هي الأكثر عرضة للفيضانات، من أصل 1600 مركز، وبينهم أكثر من 400 ألف شخص هم في حالة خطر شديد بسبب الأمطار الشديدة.

وأضافت "تُقدَّر الاحتياجات العاجلة بحوالي 200 ألف خيمة و200 ألف شادر، ومن هذه الخيم 150 ألف خيمة عالقة لا تبعد غير كيلومترات بسيطة عن الناس، ولكنها ممنوعة للدخول للقطاع من قبل سلطات الاحتلال . إضافةً إلى الحاجة إلى الملابس والبطانيات والفرش ومستلزمات التدفئة وتصريف المياه".

ولفتت إلى أنه في قطاع غزة مياه الأمطار تختلط مع المياه العادمة، ويتعرض الناس لأضرار كثيرة بسبب هذا الاختلاط مما يهدد بمخاطر شديدة الخطورة صحيا و هناك حاجة شديدة لإدخال المواد التي تتعامل مع هذه الفيضانات والعمل على توفير أماكن لا يتواجد بها هذا الخلط بين الأمطار والمياه العادمة.

وذكرت أن نحو 60% من احتياجات تجهيز المأوى للشتاء في غزة مازالت بدون تمويل، قائلة: "لقد استكملنا تهيئة 50 موقع نزوح من أصل 160 موقعاً مستهدفاً، وأنشأنا أربع مراكز إيواء تستهدف الأسر التي تعيلها نساء والأسر التي لها أيتام".

واوضحت انه في قطاع الحماية الاجتماعية والإغاثة، قدمت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية وبالتعاون مع الشركاء خلال 2024 مساعدات نقدية وكفالات لنحو مئة ألف أسرة متضررة وأطفال أيتام، تجاوزت تقريباً هذه المبالغ نحو خمسين مليون دولار، إضافة إلى مساعدات لنحو 120 ألف شخص عبر مساعدات غذائية وإغاثية وإيوائية.

وقالت "نواصل كوزارة تنمية اجتماعية خدماتنا فيما يتعلق بحماية الطفولة والنساء والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية البديلة وتنسيق الاستهداف للحد من ازدواجية المساعدات.

وفي هذا الإطار ، وجّهت الشكر لوزارة التضامن المصرية التي تعمل بجد واجتهاد،ة لمساعدة اسر الفلسطينية في مصر وأيضاً الهلال الأحمر المصري، لدوره في توفير الخدمات الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى الخدمات تقدمها ضمن منظومة الحماية المصرية للأسر من قطاع غزة الموجودة بمصر.

ونوهت باستضافة مصر لمنتدى الدولي للحماية الاجتماعية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عزز دور الحماية الاجتماعية وأكد على هذه التدخلات الهامة في حالة قطاع غزة، مشيرة إلى ان هذا المنتدى يعتبر مؤتمراً هاماً جداً وكانت هناك كلمات مهمة جداً من رئيس وزراء جمهورية مصر العربية ووزير الخارجية ووزراء كثيرون.

وأضافت "كان فخراً أن نرى أن كافة الوزراء المصريين يتحدثون عن الحماية الاجتماعية بلغة واحدة، وأنها استثمار في المواطن وفي الأسرة، إن كانت الأسرة المصرية أو الأسرة الفلسطينية أو الأسرة العربية بشكل عام.

وقالت "لقد تحدثنا عن خبرتنا كحكومة فلسطينية في ظل أربع سنوات من حالة إبادة وحالة تجويع والتدخلات المتعلقة بالحماية والإغاثة في قطاع غزة والضفة والقدس".

واوضحت ان نسبة الوحدات السكنية التي هُدمت تصل إلى أكثر من ثلاثمئة ألف وحدة سكنية. تم تسجيل نحو 150 ألف وحدة منها وتجميع تقريباً مليون و650 الف طن من الركام. تم استخدام نحو 427 ألف طن منها.

وقالت " التمويل المتاح لإزالة الركام لا يتجاوز عشرين بالمئة، لافتة الى أن هذه مسألة مهمة لأن عملية إعادة استخدام الركام في قطاع غزة تتم حاليا بطريقة للأسف بدائية جداً لأنه لا يتوفر أية موارد. وكان يفترض أن تدخل الماكينات اللازمة للتعامل مع الركام حسب الاتفاقات المبرمة، ولكن للأسف لم تدخل هذه المعدات.

وأشارت إلى أن شبكات الكهرباء دُمرت بالكامل، وقالت "لقد استطعنا تأهيل جزء كبير من منطقة محددة في المنطقة الوسطى، هذا كله طبعاً يتم من خلال سلطة المياه الفلسطينية وسلطة الطاقة الفلسطينية". كما تم استلام مبدئي لثلاث مرافق صحية مؤهلة في المنطقة الوسطى، وأيضاً استؤنفت خدمات الولادة في مستشفى شهداء الاقصى.

وفيما يتعلق بالتشغيل والتعليم والزراعة قالت إنه تم توفير تقريباً 1253 فرصة عمل خلال الشهر الماضي، وكانت كلها في عملية الإغاثة وجمع النفايات، وتشغيل 469 مستفيداً ضمن القطاع الصناعي، وأيضاً هناك حوالي 2000 ضمن القطاع الزراعي. وتم استكمال العملية التعليمية بحوالي 400 ألف طالب في التعليم الثانوي و700 نقطة تعليمية تم تفعيلها في القطاع.

واضافت "عدد كبير من المدارس هُدم أو يُستخدم حتى هذه اللحظة كمراكز للإيواء، ولكن هناك مراكز تعليمية منتشرة، ممكن تكون خيمة، ممكن تكون غرفة في بيت، ولكن هذا الشيء المهم كان هو استمرار مسيرة التعليم في قطاع غزة برغم كل الظروف

وأوضحت انه فيما يتعلق بالتعافي الإنتاجي: ساهمت التدخلات الصناعية في استمرار عمل 248 منشأة، وضخ أكثر من مليون وأربعمئة ألف دولار كأجور ومساعدات مباشرة لدعم القطاع الصناعي.

وبالنسبة للضفة الغربية والقدس.. أشارت إلى تفاقم الاحتياجات بفعل الاقتحامات والتهجير واعتداءات المستوطنين المستمرة والقيود على الحركة والعمل. وذكرت أن هناك 8000 أسرة نازحة هي في مخيمات نور شمس و جنين وطولكرم. وهذه العائلات نازحة منذ سنتين، وهناك نحو 3000 أسرة بدوية نزحت من مناطق المراعي وذلك بسبب هجمات المستوطنين.

وقالت إن هناك نحو 12 ألف اعتداء منذ بداية العام وهي عبارة عن اعتداءات من قبل المستوطنين على أملاك الناس وعلى الأراضي الزراعية.

وأضافت "مؤخراً انتهينا من موسم الزيتون وكان موسم صعب جداً على الأسر، وللأسف هناك أراضٍ كثيرة لم تستطع الأسر الفلسطينية أن تصلها، وتتزامن هذه الظروف مع تراجع الدعم الغذائي لنحو 8 آلاف أسرة،

وناشدت المؤسسات الدولية والمانحين، تقديم المساعدات خاصة في ظل اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال التي تقدر بنحو سبعة مليارات وخمسمئة مليون دولار حتى هذه اللحظة تتراكم كاقتطاعات وخسائر مالية علينا كحكومة فلسطينية. مشيرا إلى هذا كله يؤثر على قدرة الحكومة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ولفتت أيضاً إلى القيود على عمل الأونروا وإغلاق مرافقها في المخيمات، مما أدى إلى عدم استقرار الخدمات فيما تعيق الحواجز وصول المواطنين.

وقالت إنه في بداية الحرب في 2023 كان هناك في الضفة الغربية 300 حاجز، الآن هناك أكثر من ألف حاجز وبوابة على قرى ومدن فلسطينية، وهذا يؤثر على المرضى من ذوي الإعاقة والمواطنين بشكل عام والاقتصاد كله يتأثر.

وقالت إنه في هذا الإطار سعت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية إلى توسيع خدماتها بما يتعلق بالحماية الاجتماعية والخدمات الإغاثية بأن تنشئ مكاتب فرعية في عدد كبير من القرى بالضفة.

وأكدت أنه بعد ثلاث سنوات من العمل في البعد الإنساني، يجب أن يكون هناك انتقال من العمل الإغاثة إلى التعافي وإعادة الإعمار. وقالت "يعني نحن الآن السنة الرابعة، كم سنة سنبقى في حالة طوارئ وعمل إنساني؟ وبالتالي نعمل كحكومة فلسطينية ضمن الخطة العربية الفلسطينية المصرية وبالتنسيق مع المؤسسات الأممية والشركاء على الربط بين الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار

وأضافت أنه "يأتي إطلاق صندوق “Horizon” وتطوير برامج الدعم النقدي والتشغيل واستعادة الخدمات والقطاعات الإنتاجية ضمن هذا التوجه".

وقالت " كما تتواصل أعمال حصر الأضرار وتطوير بنك المعلومات الوطني ويظل الانتقال إلى التعافي مرهوناً بإتاحة المعدات ومواد البناء والوقود وقطع الغيار وتأمين التمويل الكافي.

ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على فتح جميع المعابر ورفع القيود على دخول المساعدات والمواد والوقود ومواد البناء والمعدات، وضمان وصولها الآمن والمنتظم وتوسيع المساحات المتاحة للسكان في غزة.

وطالبت المجتمع الدولي بان يكون هناك مراكز إيواء ذات كرامة في قطاع غزة وإدخال كرفانات مع بدء عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وحثت المجتمع الدولي على سد فجوات تمويل الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وتوزيع التحويلات النقدية، ولا سيما الأسر التي ترأسها نساء والفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت في هذا الإطار على دور المرأة الفلسطينية والمرأة الغزاوية بشكل خاص، والتي استطاعت في هذه الفترة القاسية أن تحافظ على أسرتها. وقالت نحن دائماً نوجه المانحين لدعم الأسر التي ترأسها نساء، لأن المرأة إذا سلّمتها ولو شيئاً قليلاً، تستطيع من خلاله أن توفر الحماية لأسرتها.

ودعت إلى حشد التمويل لإدارة الركام واستعادة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم وتوسيع برامج التشغيل ودعم المنشآت الإنتاجية والزراعية.

وطالبت بتعزيز الدعم الدولي والعربي للحكومة الفلسطينية والإفراج عن أموال المقاصة بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأعربت عن التقدير للدور المصري في الاستجابة الإنسانية، ودور الهلال الأحمر المصري، ودور وزارة التضامن المصرية، دور وزارة الخارجية المصرية، ودور أجهزة الحكومة المصرية كافة، ودور فخامة الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ر ح م ن