أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده نجحت في الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية، رغم التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية ضمان تلبية احتياجات المستهلكين المحليين واستمرار انتظام إمدادات المنتجات النفطية.

وتأتي تصريحات بوتين في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة الروسي ضغوطًا متعددة، نتيجة تداعيات الحرب مع أوكرانيا والهجمات التي استهدفت منشآت نفطية ومصافي تكرير، إلى جانب التحديات المرتبطة بالإنتاج والنقل وتوفير المشتقات النفطية في مختلف المناطق الروسية.

وكانت موسكو قد اتخذت خلال عام 2026 مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على توازن السوق المحلية، من بينها تقييد صادرات البنزين وبعض المنتجات النفطية، وإعادة توجيه كميات من الوقود إلى المستهلكين داخل البلاد، فضلًا عن الاستفادة من المخزونات المتاحة وزيادة تشغيل المصافي القادرة على الإنتاج.

وفي هذا السياق، اعتمدت الحكومة الروسية على حزمة من التدابير لزيادة المعروض، شملت رفع معدلات تشغيل المصافي التي استأنفت نشاطها بعد أعمال الصيانة والإصلاح، وتأجيل بعض عمليات الصيانة الدورية، فضلًا عن تعديل قواعد تداول الوقود في البورصات المحلية للحد من المضاربات وضمان وصول المنتجات النفطية إلى المستهلكين النهائيين.

المصافي الروسية رفعت معدلات معالجة النفط

وأظهرت تطورات قطاع التكرير تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من أكتوبر 2026، إذ نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن المصافي الروسية رفعت معدلات معالجة النفط بنحو 25% مقارنة ببداية الشهر، لتصل إلى قرابة 5 ملايين برميل يوميًا، مع عودة وحدات إنتاجية إلى العمل بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها.

كما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن روسيا لجأت إلى تمديد القيود المفروضة على صادرات البنزين، في محاولة لتأمين احتياجات السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار مراقبة مستويات الإنتاج والمخزونات وحركة توزيع الوقود بين الأقاليم.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال سوق الوقود الروسية تواجه تحديات تتعلق بتداعيات الهجمات على منشآت التكرير، وتقلبات الطلب الموسمي، وتكاليف إصلاح البنية التحتية للطاقة، فضلًا عن تأثير العقوبات الغربية على حصول القطاع على بعض المعدات والتكنولوجيا.

تخفيف ضغوط الإمدادات

ووفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، فإن الإجراءات الروسية ساعدت على تخفيف ضغوط الإمدادات، لكنها صاحبتها تحديات تتعلق بجودة بعض أنواع الوقود والاعتماد على الواردات لتغطية جانب من الاحتياجات.

وتعكس تصريحات بوتين توجه موسكو إلى تأكيد قدرتها على احتواء الاضطرابات في قطاع الطاقة، والحفاظ على استقرار الإمدادات المحلية، في وقت تظل فيه الطاقة أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بقدرة روسيا على مواجهة الضغوط الخارجية.