أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمال الاختبارات التشغيلية على خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تقترب من الانتهاء، موضحًا أن الأسبوع المقبل سيشهد الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة وبدء التشغيل ودعم الشبكتين الكهربائيتين في البلدين.

وأوضح الوزير عبر برنامج “بالورقة والقلم”، أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تبلغ قدرته الإجمالية 3 آلاف ميجاوات، ويضم دائرتين، تبلغ قدرة كل منهما 1500 ميجاوات، مشيرًا إلى أن المشروع يتيح تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، بما يحقق الدعم المتبادل للشبكتين في حالات الطوارئ والأعطال.

وأضاف أن الربط الكهربائي يوفر إمكانية انتقال الطاقة تلقائيًا بين الشبكتين عند حدوث مشكلة في إحدى الدوائر أو قطاعات الشبكة، بما يساعد على الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال أو انقطاع التيار.

وأشار عصمت إلى أن مصر تستهدف تصدير الكهرباء إلى السعودية خلال فترات انخفاض الأحمال، مقابل استيرادها خلال أوقات الذروة، وفقًا لاختلاف مواعيد ارتفاع الطلب على الكهرباء في البلدين، مؤكدًا أن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.

وأوضح الوزير أن مصر تمد الأردن بنحو 175 ميجاوات من الكهرباء، وليبيا بنحو 80 ميجاوات، والسودان بنحو 75 ميجاوات، في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الطاقة الكهربائية.

وبشأن مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، كشف عصمت عن الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بالمشروع واختيار الأرض المخصصة له، موضحًا أن المستهدف تصدير نحو 3 جيجاوات من الكهرباء إلى أوروبا عبر هذا الربط، بما يعزز فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الطاقة الكهربائية.