نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الشهيد عقيد محمد ماجد أبو العوف (47 عاما)، مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة شمال غزة، الذي استشهد برفقة زوجته الشهيدة نورة أبو العوف وطفلتيهما الشهيدتين يسرى وجنى أبو العوف في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال بقصف مكان سكنهم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة فجر اليوم.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي، العميد نعيم محمد أبو نحل، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، في عملية اغتيال أكدت إسرائيل مسؤوليتها عنها.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، في بيان رسمي، إن العميد نعيم أبو نحل، البالغ من العمر 50 عامًا، استشهد جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية غربي مدينة غزة، مؤكدة أن الاستهداف طال المسؤول الأمني أثناء وجوده في المنطقة.