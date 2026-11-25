افتتح محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض التمهيدي للعلوم والهندسة "أيسف ISEF"، الذي استضافته مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات بنجع حمادي، وسط مشاركة طلابية واسعة من الموهوبين والمبتكرين.

وأُقيمت فعاليات المعرض تحت رعاية طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبإشراف كل من عاطف مينا بشاي، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وإكرامي خميس السيد، منسق عام المعرض بالمحافظة، وأحمد مجدي، منسق المعرض.



وأكد محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن مسابقات «أيسف» للعلوم والهندسة تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى دورها الحيوي في تنمية مهارات البحث العلمي والتفكير النقدي لدى الطلاب، وتوجيه طاقاتهم نحو إيجاد حلول علمية وعملية للتحديات المجتمعية والبيئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الموهوبين ورعاية النوابغ.

كما وجّه الزقيم، الشكر لإدارة مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات بنجع حمادي، ممثلة في هاني فتحي أبوالحمد، المدير التنفيذي للمدرسة، وعلي محمود موسى، المدير الأكاديمي، مثمنًا جهودهما المخلصة في حسن الاستضافة والتنظيم، وتذليل كافة العقبات لإخراج هذا الحدث العلمي بالصورة المشرفة التي تليق بتعليم قنا.



تنافس 24 مشروع

من جانبه، أوضح إكرامي خميس السيد، منسق عام المعرض بمحافظة قنا، أن المعرض التمهيدي يشهد تنافس 24 مشروعًا علميًا وهندسيًا لطلاب ثلاث إدارات تعليمية هي: «نجع حمادي، وفرشوط، وأبوتشت».

وأشار منسق عام المحافظة، إلى أن فعاليات المعرض التمهيدي تمتد ليوم واحد، يتم خلاله تحكيم وتقييم المشروعات المشاركة بدقة وفق المعايير العلمية الدولية للمسابقة؛ وذلك تمهيدًا لتصعيد المشروعات الفائزة للمنافسة في المعرض المحلي على مستوى المحافظة، والمقرر انعقاده في السادس من ديسمبر 2026 بجامعة قنا.



