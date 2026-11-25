كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، عن تفاصيل الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر انفجار سيارة محملة بمواد بترولية، موضحًا أن سقوط كابل كهرباء بشكل مفاجئ أمام السائق تسبب في انحراف السيارة وإنقلابها ثم انفجارها.

أحمد موسى يروي تفاصيل الحريق الضخم

وقال موسى إن الحادث بدأ بسقوط كابل كهرباء أمام سائق سيارة المواد البترولية، الأمر الذي دفعه إلى الانحراف بالسيارة، قبل أن تنقلب وتنفجر، لتندلع النيران بصورة ضخمة في موقع الحادث.

وأضاف أن الحريق امتد إلى عدد من السيارات الموجودة بجوار سيارة المواد البترولية، ما أدى إلى احتراق مركبات أخرى، وسط مشاهد وصفها بالصعبة والمؤلمة.

وأكد الإعلامي أن ما حدث أعلى الطريق الدائري يمثل كارثة، في ظل ضخامة الحريق وما صاحبه من انفجار وحالة من الذعر بين المواطنين، الذين حاولوا الابتعاد عن موقع النيران والفرار من الخطر.

وتابع موسى حديثه عن الحادث، مشيرًا إلى أن المشهد كان قاسيًا للغاية، خاصة مع ما رافقه من خسائر بشرية ومادية، داعيًا الله أن يرحم المتوفين وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.