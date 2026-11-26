

أكد ماهر همام، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيعود للإشراف على ملف كرة القدم بالنادي، عقب تعثر الفريق أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في طريقة العمل داخل قطاع الكرة.

وقال ماهر همام، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد جلال، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن بيراميدز أصبح منافسًا قويًا للأهلي والزمالك، واستحق الفوز على المارد الأحمر، مؤكدًا أن عموتة لم يقدم الإضافة المنتظرة مع الفريق.

وأضاف: «الأهلي قدم أسوأ مباراة في تاريخه أمام بيراميدز، فعلى مدار السنوات اعتدنا أن يبدأ الفريق مبارياته بقوة، خاصة في ظل الصفقات القوية التي أبرمها النادي».

وتساءل نجم الأهلي السابق عن أسباب عدم الاستفادة من قطاع الناشئين، رغم امتلاك النادي مجموعة مميزة من اللاعبين، معظمهم ضمن المنتخبات الوطنية، مؤكدًا ضرورة تصعيد العناصر المميزة إلى الفريق الأول ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم.

وأوضح ماهر همام أن ناشئي الأهلي يمثلون مستقبل النادي، مشيرًا إلى أن الفريق سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة، في إطار مشروع الأهلي الجديد، الذي سيقوده سامي قمصان خلال المرحلة الحالية، بالتعاون مع المدير الفني الأجنبي الجديد المنتظر توليه المسؤولية.