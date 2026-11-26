أدى توقف المجزر الآلي بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ إلى حالة من الجدل بين المواطنين، وسط شكاوى من ارتفاع أسعار اللحوم إلى نحو 650 جنيهًا للكيلو، ومطالبات بالتدخل العاجل لإيجاد حل للأزمة، من خلال إعادة تشغيل المجزر مؤقتًا لحين إنشاء مجزر حديث يستوعب احتياجات المدينة ويلتزم بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وجاءت أزمة ارتفاع الأسعار عقب قرار إغلاق المجزر الآلي بشرم الشيخ، بسبب وقوعه داخل كتلة سكنية، فضلًا عن تدهور حالته وعدم ملاءمة منظومة الصرف الصحي به، الأمر الذي دفع الجزارين إلى نقل الماشية لإجراء أعمال الذبح داخل مجزر مدينة طور سيناء، وهو ما أضاف أعباء جديدة إلى تكاليف النقل، انعكست على أسعار اللحوم المطروحة للمستهلكين.

وطالب عدد من مواطني شرم الشيخ بسرعة التدخل لمعالجة أزمة المجزر، ودراسة إمكانية إعادة تشغيله بصورة مؤقتة، بعد معالجة أوجه القصور به، لحين الانتهاء من إنشاء مجزر حديث يواكب التوسع العمراني بالمدينة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحد من ارتفاع أسعار اللحوم.

وقال إبراهيم عبد المؤمن، مسؤول بإحدى الجمعيات الأهلية، إن توقف المجزر الآلي أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم، نتيجة اضطرار الجزارين إلى نقل العجول إلى مجزر طور سيناء، لمسافة تصل إلى نحو 200 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، ما يترتب عليه زيادة تكاليف النقل والذبح.

وطالب عبد المؤمن بإيجاد حل عاجل يسمح بتشغيل المجزر القديم مؤقتًا، بعد تلافي الملاحظات الفنية والصحية، لحين إنشاء مجزر حديث، بما يسهم في الحد من الأعباء الإضافية التي يتحملها الجزارون والمواطنون، وتخفيف الضغوط على سوق اللحوم بالمدينة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رحاب الجوهري أن قرار وقف العمل بالمجزر الآلي بشرم الشيخ جاء بسبب وقوعه داخل منطقة سكنية، إلى جانب سوء حالة منظومة الصرف الصحي، مشيرة إلى أن أعمال الذبح تتم حاليًا داخل مجزر طور سيناء، لحين إنشاء مجزر جديد. .