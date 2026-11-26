تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كوثر العسال، التي تعد واحدة من الفنانات اللاتي استطعن ترك بصمة خاصة في تاريخ الفن المصري، من خلال مجموعة من الأدوار المميزة التي قدمتها في السينما والتليفزيون والمسرح، ونجحت بموهبتها وحضورها الهادئ في أن تحجز لنفسها مكانة مميزة لدى الجمهور، رغم ابتعادها عن الأضواء في سنواتها الأخيرة.

وتُعد كوثر العسال من الوجوه الفنية التي ارتبطت بها ذاكرة المشاهد المصري، حيث تميزت بأدائها الطبيعي وقدرتها على تقديم شخصيات متنوعة، سواء في الأعمال الاجتماعية أو الكوميدية، كما استطاعت أن تلفت الأنظار من خلال مشاركاتها في عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واستمرت في ذاكرة الجمهور حتى الآن.

بدايات كوثر العسال الفنية

بدأت كوثر العسال مشوارها الفني في فترة مبكرة، واستطاعت أن تثبت موهبتها من خلال المشاركة في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وقدمت شخصيات مختلفة ساعدتها على تكوين قاعدة جماهيرية، لتصبح واحدة من الفنانات المعروفات في جيلها.

ولم تعتمد الفنانة الراحلة على البطولة المطلقة في مسيرتها، لكنها استطاعت أن تجعل من أدوارها علامة مميزة داخل الأعمال التي شاركت فيها، بفضل أدائها المتزن وقدرتها على التعبير عن تفاصيل الشخصية ببساطة وصدق، وهو ما جعل حضورها الفني مؤثرًا حتى في الأدوار الثانوية.

قصة حب كوثر العسال وعبد المنعم إبراهيم

ومن أبرز المحطات في حياة كوثر العسال الشخصية زواجها من الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، حيث جمعتهما قصة حب وزواج استمرت لسنوات، وكانت العلاقة بينهما محل اهتمام الجمهور.

وبعد رحيل عبد المنعم إبراهيم، ارتبط اسم كوثر العسال لاحقًا بالكاتب والفنان محمد وفيق، الذي تزوجته وعاشت معه سنوات طويلة، وجمعتهما علاقة إنسانية مميزة، وظل يتحدث عنها باعتزاز وتقدير، حتى رحيلها، ليظل اسمها حاضرًا في ذاكرة محبيها وزملائها بالوسط الفني.

رحيل كوثر العسال

ورحلت الفنانة كوثر العسال عن عالمنا في فبراير عام 2013، بعد مسيرة فنية وإنسانية تركت خلالها أثرًا واضحًا لدى جمهورها، كما شكل رحيلها حالة من الحزن بين محبيها وزملائها، خاصة أنها كانت تتمتع بمكانة وتقدير كبيرين داخل الوسط الفني.

ورغم مرور سنوات على رحيلها، لا تزال أعمال كوثر العسال حاضرة عبر شاشات التليفزيون، ويحرص الجمهور على مشاهدة أدوارها التي تحمل الكثير من البساطة والتميز، لتبقى واحدة من الفنانات اللاتي تركن بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن المصري.

أشهر أعمال كوثر العسال

قدمت الفنانة الراحلة كوثر العسال عددًا من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعمالها:

- فيلم «ممنوع في ليلة الدخلة».

- فيلم «الكرنك».

- فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين».

- فيلم «الحب تحت المطر».

- فيلم «أين عقلي».

- مسلسل «رأفت الهجان».

- مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

- مسلسل «ضمير أبلة حكمت».

في ذكرى ميلادها.. كوثر العسال صاحبة الأدوار المميزة وقصة الحب التي جمعتها بمحمد وفيق

تحل اليوم، الخميس 26 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كوثر العسال، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، واستطاعت على مدار مشوارها الفني أن تترك بصمة مميزة في السينما والدراما المصرية، من خلال مجموعة من الأدوار التي جمعت بين البساطة والموهبة والحضور الخاص، لتظل أعمالها حاضرة في ذاكرة الجمهور رغم رحيلها وابتعادها عن الأضواء لسنوات طويلة.

وتعتبر كوثر العسال واحدة من الفنانات اللاتي امتلكن موهبة خاصة، حيث نجحت في تقديم شخصيات متنوعة خلال مشوارها الفني، ولم يكن حجم الدور عائقًا أمام تألقها، إذ استطاعت أن تخطف الأنظار بأدائها المميز حتى في الأدوار الثانوية، وهو ما جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى المشاهدين.

بداية المشوار الفني للفنانة كوثر العسال

بدأت كوثر العسال خطواتها في عالم الفن خلال فترة الستينيات، وظهرت في عدد من الأعمال السينمائية التي ساعدتها على إثبات موهبتها، وكان من بين أبرز مشاركاتها فيلم «امرأة في دوامة»، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون.

وقدمت الراحلة خلال مسيرتها مجموعة متنوعة من الشخصيات، ونجحت في التنقل بين الأدوار الاجتماعية والإنسانية والكوميدية، كما تميزت بأسلوب أداء هادئ وبسيط جعلها قريبة من الجمهور، واستطاعت أن تترك بصمتها في العديد من الأعمال التي شاركت بها.

كوثر العسال واعتزال الفن

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته كوثر العسال، قررت الابتعاد عن الوسط الفني واعتزال التمثيل عام 1996، بعد سنوات من العمل قدمت خلالها رصيدًا فنيًا متنوعًا في السينما والتليفزيون والمسرح.

وكان من أبرز أدوارها التليفزيونية شخصية «درية» زوجة الوزير في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي شارك في بطولته الفنان الراحل نور الشريف، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ولا يزال يحظى بمشاهدة واسعة حتى اليوم.

قصة حب كوثر العسال ومحمد وفيق

أما على المستوى الشخصي، فقد ارتبط اسم كوثر العسال بقصة حب مميزة مع الفنان الراحل محمد وفيق، الذي كان زوجها في سنواتها الأخيرة، وجمعتهما علاقة إنسانية قوية استمرت حتى رحيلها.

وسبق أن تزوجت كوثر العسال من الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، واستمر زواجهما نحو 20 عامًا حتى وفاته عام 1987، وبعد ذلك تزوجت من محمد وفيق عام 1989، لتبدأ معه مرحلة جديدة من حياتها، وظل وفيق يتحدث عنها باعتزاز ومحبة، وكانت علاقتهما من القصص التي لاقت اهتمامًا من الجمهور.

وفاة كوثر العسال

ورحلت الفنانة كوثر العسال عن عالمنا يوم 29 سبتمبر عام 2013، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركة خلفها مشوارًا فنيًا حافلًا بالأعمال التي لا تزال عالقة في أذهان محبي الفن المصري.

ولم يتوقف ارتباط اسمها بالفنان محمد وفيق عند رحيلها، إذ ظل وفيق وفيًا لذكراها، حتى رحل هو الآخر عام 2015، ودُفن بجوارها، لتظل قصة حبهما واحدة من الحكايات الإنسانية التي ارتبطت باسميهما.

أشهر أعمال الفنانة كوثر العسال

شاركت الفنانة الراحلة كوثر العسال في عدد كبير من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح، ومن أبرز أعمالها:

أشهر الأفلام:

- «امرأة في دوامة».

- «الحرام».

- «العقل والمال».

- «نحن لا نزرع الشوك».

- «أنف وثلاث عيون».

- «صباح الخير يا زوجتي العزيزة».

- «إجازة بالعافية».

- «حافية على جسر الذهب».

- «السلم الخلفي».

- «الوديعة».

أشهر المسلسلات:

- «لن أعيش في جلباب أبي».

- «أوراق الورد».

- «القاهرة والناس».

- «أحزان نوح».

- «أشجان».

- «بنات الثانوية».

ومن أعمالها المسرحية: «القضية رقم واحد».

وتظل كوثر العسال واحدة من الفنانات اللاتي استطعن ترك علامة مميزة في تاريخ الفن المصري، بفضل موهبتها وأدوارها التي لا تزال تحظى بتقدير الجمهور حتى بعد مرور سنوات على رحيلها.