استقبلت مكتبة الإسكندرية محمد جميل شقورة؛ القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، وذلك في زيارة تفقدية تهدف إلى الاطلاع على الدور الريادي للمكتبة كمنارة عالمية للفكر والثقافة والحوار الحضاري.





وكان في استقبال القنصل هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، نيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير المكتبة، حيث رحبت بالضيف، مؤكدة على أهمية هذه الزيارة في مد جسور التواصل الثقافي بين الشعبين المصري والفلسطيني.



وعقب الاستقبال، اصطحبت الرافعى، القنصل في جولة ميدانية موسعة شملت قاعة الاطلاع الرئيسية؛ حيث اطلع سيادته على أحدث المشاريع الرقمية والتكنولوجية وآليات إتاحة الموارد المعرفية الضخمة للباحثين محلياً ودولياً، بدأت الجولة بمعرض العالم الرقمي، وتضمنت ايضا معرض الفن الشعبي، معرض مطبعة بولاق التاريخي، وجناح "كسوة الكعبة المشرفة"، ومتحف المخطوطات، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واستمتع القنصل أيضًا بمشاهدة عرض "البانوراما الحضارية" التفاعلي المتطور الذي يعرض تاريخ مصر وحضارتها عبر العصور.

من جانبه، أبدى القنصل محمد شقورة، اعجابه الكبير بالإرث التاريخي والثقافي العريق الذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية، مشيدًا بدورها المحوري كمركز دولي للتنوير والإبداع الفكري، ومؤكدًا أن المكتبة تمثل نموذجاً حياً وجسراً حيوياً لتعزيز التقارب الإنساني والحوار المشترك بين الثقافات المختلفة حول العالم.

وفي ختام الزيارة، حرصت إدارة المكتبة على إهداء القنصل الفلسطيني نسخة من إصداراتها القيّمة وهو كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية"، تقديراً لزيارته للمكتبة، وتوطيداً لأواصر التعاون المستقبلي.

