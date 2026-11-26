نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، حملة مرافق مكبرة استهدفت شارع كازالوفا ومدخل جزيرة محروس.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتكثيف حملات المرافق ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع.

ماذا حدث؟

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 175 من المضبوطات المتنوعة التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وتحتل الأرصفة، شملت عربات كارو، وبرانيك بلاستيكية، وستاندات معدنية، ودككًا، وكراسي وترابيزات بلاستيكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع جميع الإشغالات والتعديات، وفتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات وتحقيق السيولة المرورية.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار حملات المرافق بكافة المراكز والمدن والأحياء، للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.