سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات الخميس، بعدما جاءت أحدث مقترحات الرسوم الجمركية الأمريكية أقل ضررًا مما كانت تخشاه الأسواق، في الوقت الذي منحت فيه عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأسواق الأوروبية هدنة من موجة البيع المستمرة التي طالت أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.3% خلال التعاملات الصباحية، في موجة صعود واسعة النطاق للتعافي من الخسائر، بعدما اقترب المؤشر في جلسة الأربعاء من أدنى مستوى له في نحو شهرين.

واستغل المتعاملون انخفاض أحجام التداول عبر الأطلسي بسبب العطلة الأمريكية لإعادة شراء الأسهم الأوروبية التي تعرضت لخسائر حادة في الجلسة السابقة؛ وفق ما ذكرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وصعد مؤشر داكس الألماني 1.7%، بينما ارتفع كاك 40 الفرنسي 1.5%، وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.3%، في حين قفز مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي 2.3%.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة التعافي، إذ ارتفعت أسهم إنفينيون وسويتك بأكثر من 4% لكل منهما، كما سجلت أسهم البنوك، ومن بينها ستاندرد تشارترد ودويتشه بنك، مكاسب قوية بعد تأثرها بموجة البيع الحادة في الجلسة السابقة.

وجاءت مقترحات البيت الأبيض لفرض رسوم جمركية جديدة على 14 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، من بينهم الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، دون مفاجآت سلبية كبيرة للأسواق الأوروبية التي تعتمد اقتصاداتها بدرجة كبيرة على التصدير.

كما استفادت الأسهم الأوروبية من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع امس الأربعاء، رغم رفع تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث إلى 4.3% وارتفاع مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.3%.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.848%، بعدما سجلت خلال الليل أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا، ما وفر دعمًا فوريًا لتقييمات الأسهم العالمية التي تعرضت لضغوط في الفترة الأخيرة. ورغم أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة لا تزال تشير إلى احتمال يبلغ 98% لرفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، تراجعت بشكل حاسم توقعات رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

وساهم ذلك أيضًا في الحد من قوة الدولار، بينما ركز المستثمرون الأوروبيون اهتمامهم على السياسة النقدية المحلية، مع تدقيقهم في محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة في المنطقة.

وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 90% لرفع البنك المركزي الأوروبي تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في ديسمبر، ورغم توقعات تشديد السياسة النقدية، بدأت قناعة المستثمرين المؤسسيين طويلة الأجل بشأن المنطقة في التحسن.