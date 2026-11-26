أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 8.04 نقطة بما نسبته 0.09% ليصل إلى مستوى 8496.83 نقطة، إذ جرى تداول نحو 208 ملايين سهم عبر 14 ألفا و961 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 21.66 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 8441.65 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 74 مليون سهم من خلال 6824 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 13.4 مليون دينار كويتي.

بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 14.74 نقطة بما نسبته 0.16% ليصل إلى مستوى 8949.53 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 133 مليون سهم عبر 8137 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 40.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 46.88 نقطة بما نسبته 0.51% ليصل إلى مستوى 9152.71 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 59 مليون سهم عبر 4471 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 10.4 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "امتيازات" و"أسيكو" و"قيوين أ" و"آبار" و"كفيك" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "المساكن" و"فنادق" و"سكب ك" و"نابيسكو" و"أصول" الأكثر انخفاضا.