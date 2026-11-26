لا تمنح الحرائق الأشخاص وقتًا طويلًا للتفكير أو التردد، فقد تتحول شرارة صغيرة إلى حريق واسع خلال دقائق، خاصة في الأماكن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو مصادر للوقود، ما يجعل معرفة إجراءات السلامة والتصرف السريع من العوامل الأساسية لتجنب الإصابات وحماية الأرواح.

وأعاد حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي اندلع عقب اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المجاورة، الاهتمام بقواعد التعامل مع الحرائق، وأهمية معرفة الخطوات التي ينبغي اتخاذها فور اكتشاف النيران، سواء داخل المنازل أو المنشآت أو على الطرق.

وتزداد خطورة هذه الحوادث بسبب الأدخنة والغازات الناتجة عن الاحتراق، التي قد تؤدي إلى الاختناق وفقدان الوعي، فضلًا عن سرعة انتشار اللهب وصعوبة السيطرة عليه في بعض الحالات، وهو ما يستدعي الالتزام بتعليمات الطوارئ وعدم المجازفة بمحاولات الإطفاء الفردية.

10 خطوات ضرورية لحماية نفسك عند نشوب حريق

1- لا تتجاهل علامات اندلاع الحريق

عند ملاحظة دخان أو رائحة احتراق أو ظهور ألسنة لهب، يجب تنبيه الأشخاص الموجودين في المكان فورًا، وتشغيل إنذار الحريق إذا كان متاحًا، حتى يبدأ الجميع في اتخاذ إجراءات الإخلاء دون انتظار معرفة حجم الاشتعال أو مصدره.

2- أبلغ الحماية المدنية فورًا

يمثل الإبلاغ المبكر عن الحريق خطوة أساسية لتقليل الخسائر، لذلك يجب الاتصال بخدمات الطوارئ وتقديم وصف واضح للموقع، مع توضيح طبيعة المواد المشتعلة إن أمكن، وما إذا كان هناك مصابون أو أشخاص عالقون داخل المبنى أو بالقرب من موقع الحادث.

3- ابتعد عن منطقة الاشتعال

لا تحاول الاقتراب من النيران لمراقبة تطورها أو معرفة سببها، بل ابتعد إلى مكان آمن، خاصة إذا كان الحريق قريبًا من خزانات الوقود أو أسطوانات الغاز أو مصادر الكهرباء، لأن هذه العناصر قد تزيد احتمالات الانفجار أو انتشار الاشتعال.

4- لا تستخدم طفاية الحريق إلا في الظروف المناسبة

يمكن الاستعانة بطفاية الحريق عند التعامل مع اشتعال محدود وفي مراحله الأولى، بشرط معرفة كيفية استخدامها والتأكد من ملاءمتها لنوع الحريق، مع وجود طريق هروب واضح خلف الشخص الذي يتولى الإطفاء.

أما إذا كانت النيران كبيرة أو تنتشر بسرعة أو تتعلق بمواد بترولية، فيجب الابتعاد وترك مهمة السيطرة عليها لرجال الإطفاء، وعدم المخاطرة بمحاولة إخمادها.

5- افصل الكهرباء والغاز دون تعريض نفسك للخطر

قد يساعد فصل مصادر الطاقة في الحد من تفاقم بعض الحرائق، لكن لا ينبغي الاقتراب من لوحة الكهرباء أو محابس الغاز إذا كانت في نطاق النيران أو الدخان، ويجب أن تتم هذه الخطوة فقط إذا كان الوصول إليها آمنًا، ويفضل بواسطة شخص مؤهل.

6- اخرج من المبنى باستخدام مخارج الطوارئ

بمجرد صدور إنذار الحريق، يجب مغادرة المكان بسرعة وهدوء، واستخدام السلالم ومخارج الطوارئ بدلًا من المصاعد، مع الابتعاد عن الممرات التي يتصاعد منها الدخان، وعدم التوقف لجمع الأغراض الشخصية.

7- احمِ نفسك من استنشاق الدخان

لا تقل خطورة الدخان عن ألسنة اللهب، فقد يحتوي على غازات سامة تؤثر في الجهاز التنفسي وتسبب الاختناق وفقدان الوعي، لذلك ينبغي اختيار طريق خروج بعيد عن الأدخنة قدر الإمكان.

وفي حالة وجود دخان أثناء الإخلاء، ينصح بالانخفاض بالقرب من الأرض والتحرك بحذر نحو أقرب مخرج آمن، مع تجنب دخول المناطق التي تتراكم فيها الأدخنة الكثيفة.

8- ساعد الأشخاص الأكثر احتياجًا للدعم

يحتاج الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة إلى مساعدة إضافية أثناء الإخلاء، لذلك ينبغي توجيههم إلى أقرب طريق آمن ومساندتهم على مغادرة المكان دون تدافع أو تزاحم.

وإذا كان هناك شخص محاصر داخل منطقة مشتعلة، يجب تحديد موقعه وإبلاغ فرق الإنقاذ، وعدم العودة إلى النيران لمحاولة إخراجه دون معدات أو تدريب متخصص.

9- ابتعد عن المبنى بعد الخروج منه

لا تتوقف أمام المداخل أو بالقرب من النوافذ بعد مغادرة المكان، بل توجه إلى نقطة تجمع آمنة بعيدة عن الحريق، حتى لا تعرقل حركة سيارات الإطفاء والإسعاف، مع التأكد من وجود جميع الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى والإبلاغ عن المفقودين.

10- لا تعد إلى المكان إلا بعد انتهاء الخطر

حتى إذا توقفت ألسنة اللهب، فقد تظل هناك بؤر اشتعال أو مخاطر ناتجة عن الحرارة والدخان أو احتمالات انهيار أجزاء من المبنى، لذلك يجب عدم العودة لجمع الممتلكات أو استئناف العمل إلا بعد تصريح الجهات المختصة.

تصرفات خاطئة تزيد مخاطر الحرائق

قد تؤدي بعض ردود الأفعال غير المدروسة إلى تعقيد عمليات الإنقاذ وزيادة عدد المصابين، ومن أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها:

التأخر في الإخلاء أو تجاهل صوت الإنذار.

استخدام المصاعد بدلًا من السلالم أثناء الحريق.

محاولة إطفاء النيران الكبيرة دون تدريب أو معدات مناسبة.

سكب المياه على الحرائق الكهربائية أو الزيوت المشتعلة.

فتح الأبواب الساخنة أو التي يتسرب منها الدخان دون التأكد من سلامة الجهة الأخرى.

العودة إلى المكان المشتعل لإنقاذ الممتلكات أو الهواتف.

التدافع والتزاحم عند مخارج الطوارئ.

إغلاق مخارج النجاة أو وضع عوائق أمام معدات الإطفاء.

التجمهر حول موقع الحريق وتصويره بما يعرقل وصول سيارات الإنقاذ.

تجاهل تعليمات الحماية المدنية والعودة إلى الموقع قبل إعلان انتهاء الخطر.

إجراءات خاصة عند اشتعال السيارات والمواد البترولية

تتطلب حرائق السيارات المحملة بالوقود والمواد البترولية درجة أكبر من الحذر، بسبب سرعة انتشار النيران واحتمالات امتدادها إلى المركبات القريبة، فضلًا عن خطورة الأبخرة القابلة للاشتعال.

وعند مشاهدة سيارة تشتعل، يجب الابتعاد عنها وإخلاء المنطقة المحيطة بها، وعدم محاولة فتح غطاء المحرك أو الاقتراب من خزان الوقود أو استخدام أدوات الإطفاء دون تدريب مناسب، مع إبلاغ الحماية المدنية وتحديد طبيعة حمولة السيارة إذا كانت معروفة.

كما يجب تجنب الوقوف في اتجاه تصاعد الدخان أو بالقرب من المركبات المجاورة، وترك مساحة كافية لفرق الإطفاء والإسعاف حتى تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث والتعامل معه.