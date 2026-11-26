كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بدفع الكلب الخاص به لمهاجمة أحد الأشخاص وزوجته بالجيزة .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 24/ الجارى حال سيره وزوجته بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية لخلافات زوجية تدخل على إثرها الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وقام بتهديدهما بالكلب الخاص به .



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، والكلب الخاص به "بدون ترخيص"، وبسؤاله أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.