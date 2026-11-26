تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من ضبط مسجل خطر في منطقة العوامية التابعة لدائرة قسم شرطة الأقصر، على خلفية اتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بعد ملاحقته لصدور أمرين بضبطه وإحضاره على خلفية وقائع سابقة.

وكشفت التحريات أن المتهم «ع.ا»، 40 عاما، عاطل ومقيم بمنطقة العوامية، وله معلومات جنائية، كان مطلوبا في قضيتين تتعلقان بوقائع إطلاق أعيرة نارية ومخدرات، إلى جانب أحكام قضائية أخرى.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الأقصر، بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس المباحث، من ضبط المتهم، حيث أسفرت الإجراءات عن ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت نحو نصف كيلو من الحشيش، و240 جراما من مخدر الآيس «الشابو»، و150 جراما من مخدر الهيدرو، و15 جراما من الهيروين، فضلا عن سلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بحيازة السلاح والذخيرة بغرض الدفاع عن النفس، وأوضح أن المبلغ المالي من حصيلة بيع المخدرات، فيما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

وكان اللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد عادل، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.