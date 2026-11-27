حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات قانونية لمواجهة جرائم انتحال الشخصية عبر الإنترنت، وإنشاء حسابات إلكترونية وهمية ونسبتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين دون وجه حق، في إطار حماية الهوية الرقمية للأفراد والمؤسسات والتصدي لمحاولات الإساءة والتضليل عبر الفضاء الإلكتروني.

وتناولت المادة رقم 24 من القانون هذه الجريمة بشكل واضح، حيث وضعت عقوبات تتدرج وفقًا لطبيعة الحساب المصطنع والجهة التي نُسب إليها، وما إذا كان قد جرى استخدامه في الإساءة إلى الشخص المنتحل صفته.

الحبس والغرامة عقوبة إنشاء حساب وهمي باسم شخص آخر

ونصت المادة على معاقبة كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السجن وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه في حالة انتحال جهة عامة

وشدد القانون العقوبة إذا وقعت جريمة انتحال الحساب أو البريد الإلكتروني أو الموقع على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، لتصل إلى السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

استخدام الحساب الوهمي للإساءة يرفع العقوبة إلى الحبس سنة

ولم يكتفِ المشرع بتجريم إنشاء الحسابات المصطنعة، بل شدد العقوبة حال استخدام البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب المنتحل في ارتكاب أمر من شأنه الإساءة إلى الشخص الذي نُسب إليه زورًا.

وفي هذه الحالة، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القانون يستهدف حماية الهوية الرقمية ومواجهة الانتحال

وتعكس هذه النصوص القانونية توجه المشرع نحو التصدي لجرائم انتحال الهوية الرقمية، وحماية الأفراد والكيانات الاعتبارية من استخدام الحسابات الوهمية في الإساءة إليهم أو الإضرار بسمعتهم، مع إقرار عقوبات أكثر تشددًا بحسب طبيعة الواقعة والجهة المستهدفة.

ويؤكد ذلك أهمية التعامل مع الحسابات الإلكترونية والبيانات الشخصية باعتبارها جزءًا من الهوية التي يحميها القانون، وعدم استخدام المنصات الرقمية في إنشاء حسابات تنتحل صفة الآخرين أو توظيفها للإضرار بهم.