أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إطلاق استراتيجية جديدة للسياحة المستدامة في الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تعزيز تنافسية القطاع واستدامته وقدرته على مواجهة الأزمات، بما يحافظ على مكانة أوروبا كوجهة سياحية رائدة عالميًا.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الأوروبي، إذ تسهم بنحو 10% من إجمالي القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي، وتوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل، وتضم نحو 5 ملايين شركة، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% منها.

وأشارت إلى أن القطاع السياحي يواجه تحديات عديدة، من بينها التوترات الجيوسياسية، ونقص المهارات، وتداعيات تغير المناخ، وتغير توقعات المسافرين.

وتتضمن الاستراتيجية إجراءات لدعم الشركات السياحية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة المهارات والأدوات الرقمية والبيانات اللازمة للابتكار والنمو المستدام، وتقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية، إلى جانب مساعدة الوجهات السياحية على إدارة تدفقات الزوار، وتشجيع السياحة على مدار العام، وتعزيز الاستعداد للأزمات المحتملة، إلى جانب توسيع التعاون الدولي لتعزيز جاذبية أوروبا السياحية عالميًا، بحسب البيان.