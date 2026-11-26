أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الكويت الشقيقة، وآخرها استهداف مواقع حيوية باستخدام الطائرات المسيرة مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وشددت على أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحول دون اتساع دائرة التوتر ويجنب المنطقة مزيدا من التصعيد.

وعبرت الوزارة، عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.