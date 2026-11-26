استقبل الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، اليوم /الخميس/، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب كريستيان هيلدت والوفد المرافق له.

وذكر بيان لإدارة الدفاع الوطني المغربي، أن هذا اللقاء، يأتي في إطار توطيد وتنويع التعاون بين البلدين، حيث تم توقيع إعلان نوايا مشترك يتعلق بالتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويتعلق إعلان النوايا المشترك بتعزيز التعاون، لاسيما في مجالات التكوين والتدريب والمناورات، والتسليح وتحديث القوات المسلحة، والصحة العسكرية، ومشاركة القوات المسلحة في إطار المساعدة في حالات الكوارث والعمل الإنساني، فضلا عن الدعم التقني وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشمل هذا التعاون مجالات الصناعة الدفاعية، والفضاء، والأمن السيبراني والدفاع السيبراني، فضلا عن أي مجال آخر يتم تحديده باتفاق مشترك ويكتسب أهمية بالنسبة للجانبين.

و أعرب الجانبان، عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل مقتضيات إعلان النوايا المشترك المتعلق بالتعاون العسكري الموقع اليوم، بما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين البلدين.