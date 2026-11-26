شارك حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في افتتاح معرض «جمال الاختلاف»، الذي أُقيم بحي الزمالك في القاهرة، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم، بحضور ومشاركة عدد من الفنانين والمعماريين والمثقفين.

وشهد المعرض مشاركة الفنانة الإماراتية نجاة مكي، التي قدمت مجموعة من اللوحات الفنية عكست من خلالها حضورًا متميزًا، عبر لغة بصرية تستلهم عناصرها من البيئة الإماراتية والرموز الحضارية القديمة.

ويأتي المعرض في إطار الفعاليات الثقافية والفنية التي يحتضنها أسبوع القاهرة للتصميم، بما يتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين الفنانين والمبدعين في مجالات الفن والتصميم والعمارة.