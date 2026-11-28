يعد الخردل من البذور المهدر حقها في عالم الصحة والغذاء، حيث يساعد في الحماية من أمراض خطيرة مثل السرطان.

ووفقا لما جاء في موقع “pharmeasy”، نكشف لكم أهم فوائد الخردل الصحية.

الخردل لعلاج السرطان

أظهرت دراسة أجراها أحمد وآخرون عام 2020 أن بذور الخردل قد تُستخدم لعلاج سرطان الرئة وإذ يُعتقد أن الجلوكوزينولات الموجودة في بذور الخردل قد تُثبط نمو الخلايا السرطانية وتؤدي إلى موتها، كما قد تحمي الحمض النووي من التلف، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فعالية بذور الخردل في مكافحة السرطان.

السرطان مرض خطير، لذا يجب استشارة الطبيب فورًا عند الاشتباه بأي أعراض سرطانية.

علاج العدوى البكتيرية والفطرية

أظهرت دراسة أجراها خان وآخرون عام 2016 أن بذور الخردل قد تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، إذ قد تثبط نمو البكتيريا موجبة وسالبة الغرام، مثل الإشريكية القولونية، والعصوية الرقيقة، وأنواع الرودوكوكوس.

بالإضافة إلى ذلك، قد تثبط بذور الخردل نشاط الفطريات، مثل الرشاشية السوداء، والرشاشية الصفراء، والتريكوديرما الهرزية.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات واسعة النطاق للتأكد من فعالية بذور الخردل في مكافحة العدوى البكتيرية والفطرية، لذا يجب عليك استشارة طبيبك فورًا إذا كنت تشك في إصابتك بعدوى بكتيرية أو فطرية.

علاج الصدفية

الصدفية مرض التهابي مناعي ذاتي.

أظهرت دراسة أجراها يانغ وآخرون عام 2013 أن بذور الخردل قد تُساعد في مكافحة الصدفية، إذ قد تُخفف من الالتهاب الناتج عنها ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من فوائد بذور الخردل في علاج الصدفية، لذا يُنصح باستشارة الطبيب عند الاشتباه بأي أعراض للصدفية.

علاج الاضطرابات التنكسية العصبية

أظهرت دراسة أجراها أفالون وآخرون عام 2019 أن بذور الخردل قد تكون مفيدة لاضطرابات الجهاز العصبي وقد تكون الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مفيدة لأمراض مثل الزهايمر وباركنسون ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من فائدة بذور الخردل في علاج هذين المرضين لذا، يُنصح باستشارة الطبيب فورًا في حال وجود أي اضطرابات تنكسية عصبية.

الحد من الالتهاب

أظهرت دراسة أجراها بهات وآخرون عام 2013 أن بذور الخردل قد تساعد في تقليل الالتهاب، إذ يُعتقد أنها تثبط إطلاق الوسائط الالتهابية (الجزيئات المسؤولة عن الالتهاب) ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من فعالية بذور الخردل كمضاد للالتهاب، لذا، يُنصح باستشارة الطبيب عند الاشتباه بأي التهاب.

تخفيف الألم

أظهرت دراسة أجراها بهات وآخرون عام 2013 أن بذور الخردل قد تساعد في تخفيف الألم.

يُعتقد أنها تُخفف الألم عن طريق تثبيط إطلاق الجزيئات المسئولة عن الالتهاب وإنزيم COX (المسبب للألم).

وقد تم قياس هذه الخاصية لبذور الخردل باستخدام جهاز إيدي للطهي على صفيحة ساخنة ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من فعالية بذور الخردل في تخفيف الألم.

لذا، يُنصح باستشارة الطبيب في حال استمرار الألم لفترة طويلة.

على الرغم من أن الدراسات تُظهر فوائد بذور الخردل في ظروف مختلفة، إلا أن هذه الدراسات غير كافية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد بذور الخردل على صحة الإنسان.

من الاستخدامات التقليدية المثيرة للاهتمام لبذور الخردل التي اطلعت عليها استخدامها في بعض الحالات، مثل أورام الغدة الدرقية والتهاب الغدد الليمفاوية.

في هذه الحالات، يُنصح باستخدام معجون مصنوع من بذور الخردل مع أعشاب أخرى للاستخدام الخارجي وتشير هذه الممارسة إلى أن بذور الخردل قد تمتلك خصائص فريدة يُعتقد أنها مفيدة في معالجة هذه المشاكل الصحية تحديدًا .

