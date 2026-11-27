شهدت محافظة الوادي الجديد عدة ففعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تشارك بمعرض 2026- ETHEXPO للسياحة والرعاية الصحية بتركيا.

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في فعاليات معرض ETHEXPO – المعرض الأوراسي للسياحة والرعاية الصحية 2026، المقام بمدينة إسطنبول التركية، ضمن فعاليات معرض الحلال 2026 وقمة الحلال العالمية في دورتها الثانية عشرة، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات والوفود الدولية، تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية.

وخلال كلمتها، استعرضت المحافظ المقومات الطبيعية والبيئية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة ، مؤكدةً ما تمتلكه من إمكانات واعدة تؤهلها لتكون وجهة متميزة على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية والبيئية، مشيرةً إلى أن المحافظة تستهدف من خلال هذه المشاركة فتح آفاق جديدة للتعاون مع المستثمرين والمؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص إقامة شراكات ومشروعات استثمارية في مجالات السياحة العلاجية والسياحة البيئية المستدامة.

كما أكدت مجدي حرص المحافظة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الجانب التركي ومختلف الدول، لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، معربةً عن بالغ تقديرها للحكومة التركية للدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا المحفل الدولي، داعيةً الحضور إلى زيارة جناح محافظة الوادي الجديد بالمعرض وموجهةً دعوة مفتوحة لزيارة المحافظة واكتشاف ما تمتلكه من فرص واعدة وتجارب سياحية استثنائية.

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على تنفيذ محطة مياه شرب لخدمة تقسيمات الإسكان غرب مدينة الخارجة

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على طلب المحافظة لتنفيذ محطة مياه شرب بمنطقة السلام بمدينة الخارجة بطاقة إنتاجية 100 لتر/ثانية، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بمشروع تقسيمات الإسكان بغرب المدينة.

وأكدت المحافظ أن الموافقة تأتي في إطار جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين من التوسعات العمرانية الجديدة وتوفير المرافق الأساسية اللازمة، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة لتوفير قطعة أرض مناسبة لإقامة المحطة، للبدء في التنفيذ الفوري لأعمال الإنشاءات.

محافظ الوادي الجديد تنعى ضحايا حادث" الوراق " بالجيزة

نعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة أمس الأربعاء، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا وذويهم.

كما أعربت عن تمنياتها القلبية للمصابين بالشفاء العاجل، داعيةً المولى عزّ وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان راجيةً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.