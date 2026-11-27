تعد شوربة الحريرة المغربية بالحمص والعدس من الوصفات المميزة والغير تقليدية، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية بالحمص والعدس

مقادير شوربة الحريرة المغربية بالحمص والعدس

250 جرام لحمة قطع صغيرة

1 بصلة مفروم ناعم

3 عود كرفس مفروم

2 ثوم مفروم

1 و½ كوب عصير طماطم

1 كوب حمص منقوع نصف سلقة

1 كوب عدس بنى منقوع

1 كوب شعرية

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب بقدونس مفروم

1 كوب كزبرة خضراء مفروم

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

½ ملعقة صغيرة كركم

ملح

ماء

فلفل أسود

زيت زيتون

لخليط الدقيق

2 ملعقة كبيرة دقيق حبوب كاملة

¾ كوب ماء

طريقة تحضير شوربة الحريرة بالحمص والعدس

شوحي اللحمة في الزيت في حلة على النار

ضيفي الفلفل الأسود المجروش ويقلب كل الخليط على النار

ضعي البصل والثوم والكرفس والبهارات

يمكن إضافة الملح والفلفل حسب الرغبة

ضعي عصير الطماطم والصلصة والماء المغلي حسب الحاجة

ضيفي العدس والحمص ويقلب كل الخليط وتوطى النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج لمدة حوالي ساعة

ضعي الشعرية ثم خليط الدقيق والماء والكزبرة والبقدونس

تقلب وتغرف وتزين بالشطة المجففة وتقدم