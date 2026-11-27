من الضروري شرب الماء بانتظام؛ فهو عنصر أساسي لتنظيم درجة حرارة الجسم، والتخلص من الفضلات، ونقل العناصر الغذائية، وإتمام عدد لا يحصى من العمليات الحيوية الأخرى.

فوائد شرب الماء الساخن بانتظام

ولكن، هل تؤثر درجة حرارة الماء على الجسم؟ إليك ما قد يحدث لجسمك إذا واظبت على شرب الماء الساخن بانتظام:

1. الحفاظ على رطوبة الجسم

تتمثل الفائدة الرئيسية لشرب الماء -بأي درجة حرارة كانت- في الحفاظ على رطوبة الجسم.

تختلف احتياجات الجسم من الماء بناءً على عوامل عدة، مثل حجم الجسم، ومستوى النشاط البدني، والبيئة المحيطة. ويوصي "معهد الطب" (Institute of Medicine) بأن تستهلك النساء البالغات ما بين 67 إلى 91 أونصة (2 إلى 2.7 لتر) من الماء يومياً، بينما يُنصح الرجال البالغون باستهلاك ما بين 84 إلى 125 أونصة (2.5 إلى 3.7 لتر) يومياً.

يمكن تلبية احتياجات الجسم من السوائل عن طريق شرب الماء أو تناول الأطعمة الغنية به. وتعد المحافظة على رطوبة الجسم أمراً جوهرياً للصحة العامة؛ إذ تساعد في دعم وظائف الدماغ، والوقاية من حصوات الكلى والإمساك، والحفاظ على وزن صحي للجسم.

كما يرتبط شرب المزيد من الماء بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والسمنة.

وتشير الدراسات إلى أن زيادة كمية الماء التي يتناولها الفرد -حتى على المدى القصير- يمكن أن تعزز صحته. فقد وجدت إحدى الدراسات أن رفع معدل استهلاك الماء اليومي من 43.9 أونصة (1.3 لتر) إلى 67.6 أونصة (2.0 لتر) -دون تغيير في السعرات الحرارية المتناولة- أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي في قراءة ضغط الدم)، وزيادة في تركيز الماء في الجسم، وتحسّن في مؤشرات وظائف الكلى.

وهذا يعني أن زيادة كمية الماء التي تتناولها -من خلال شرب الماء الساخن- قد تسهم في تحسين صحتك وحمايتها على المديين القصير والطويل.

2. قد تشعر بمزيد من الجوع

على الرغم من محدودية الأبحاث، تشير بعض الأدلة إلى أن شرب الماء الدافئ أو الساخن قد يزيد من شهيتك، وهو ما قد يكون مفيداً للأشخاص الذين يحاولون زيادة أوزانهم أو الذين يعانون من ضعف الشهية.

وقد وجدت دراسة صغيرة أن استهلاك الطعام والشهية كانا أعلى لدى الأشخاص الذين شربوا 500 ملليلتر (16.9 أونصة) من الماء بدرجة حرارة 37 مئوية (98.6 فهرنهايت) أو 60 مئوية (140 فهرنهايت)، مقارنةً بمن شربوا ماءً بدرجة حرارة 2 مئوية (35.6 فهرنهايت).

وخلص الباحثون إلى أن الماء الساخن يسرّع من انقباضات المعدة، مما يعزز الشهية، بينما يؤدي الماء البارد إلى إبطاء هذه الانقباضات، مما يقلل من الشهية.

ولهذا السبب، قد يكون شرب الماء الدافئ أو الساخن مفيداً لمن يعانون من ضعف الشهية ويحتاجون إلى زيادة سعراتهم الحرارية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفائدة المحتملة.

3. قد تتحسن أعراض البرد لديك

هناك سبب يجعل معظم الأشخاص يميلون إلى تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي أو الماء بالليمون، عند شعورهم بالتوعك؛ فشرب الماء الساخن يمكن أن يخفف مؤقتاً من أعراض مثل التهاب الحلق، والصداع، والاحتقان.

وقد وجدت دراسة سابقة أن تناول مشروب ساخن ساعد في تحسين تدفق الهواء عبر الأنف، وخفف من سيلان الأنف، والسعال، والعطس، والتهاب الحلق، والشعور بالقشعريرة، والإرهاق لدى المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا. في المقابل، لم تؤدِّ المشروبات التي كانت في درجة حرارة الغرفة إلا إلى تحسين أعراض سيلان الأنف، والسعال، والعطس.

وهذا يشير إلى أن اختيار كوب من الماء الساخن بدلاً من الماء بدرجة حرارة الغرفة قد يكون أكثر فعالية في تخفيف أعراض البرد أو الإنفلونزا.

كما يمكن أن تؤدي أمراض مثل الإنفلونزا إلى الجفاف، مما يسبب الصداع وأعراضاً أخرى. لذا، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد في علاج الصداع والوقاية منه، كما يدعم تعافي الجسم من الأمراض بشكل أسرع.

الماء الساخن

4. تحسين الهضم

يمكن أن يسهم شرب الماء الساخن في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

قد يؤدي الجفاف إلى العديد من المشكلات الهضمية، بدءاً من الإمساك وصولاً إلى اختلال توازن الميكروبيوم (وهو مجتمع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في جهازك الهضمي). وتُظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون كميات أكبر من الماء يعانون من معدلات أقل من الإمساك مقارنة بمن لا يشربون كميات كافية منه؛ إذ يؤدي الجفاف إلى إبطاء حركة البراز عبر الجهاز الهضمي، مما يجعله أكثر جفافاً وأصعب في الإخراج.

كما يتسبب الجفاف في اختلال توازن الميكروبات في الأمعاء، مما يصعّب على الجسم التخلص من مسببات الأمراض ومكافحة العدوى.

5. قد تشعر بمزيد من الهدوء والسعادة

تشير بعض الأدلة إلى أن شرب الماء في درجات حرارة مرتفعة قد يؤثر على مزاجك وصحتك الإدراكية.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا الشاي بدرجة حرارة 149 فهرنهايت (65 درجة مئوية) أظهروا استجابات عاطفية أكثر إيجابية، مثل الشعور بالسعادة والرضا. في المقابل، ارتبط تناول المشروبات في درجات حرارة منخفضة -مثل 77 فهرنهايت (25 درجة مئوية) أو 41 فهرنهايت (5 درجات مئوية)- باستجابات عاطفية أكثر سلبية.

وتوحي هذه النتائج بأن احتساء المشروبات الساخنة، كالماء الساخن، قد يولد مشاعر أكثر إيجابية وراحة مقارنة بتناول المشروبات الفاترة أو الباردة.

كما ثبت أن الجفاف يؤثر على المزاج، ومستويات الطاقة، والأداء الذهني لدى الأشخاص من جميع الأعمار. وقد توصلت دراسة أخرى إلى أن انخفاض مستوى ترطيب الجسم يرتبط بتراجع أكبر في الوظائف الإدراكية لدى كبار السن على مدى عامين.