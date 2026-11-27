يُعد الجزر والبطاطا الحلوة من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية؛ فهي تزخر ببيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة، وفيتامينات ومعادن أساسية أخرى. وتتفوق البطاطا الحلوة باحتوائها على كميات أكبر من البروتين والمغنيسيوم في الحصة الواحدة، بينما يتميز الجزر بانخفاض سعراته الحرارية ومحتواه من الكربوهيدرات.

البطاطا الحلوة تتفوق في تعزيز صحة العين



يحتوي كل من الجزر والبطاطا الحلوة على عناصر غذائية تدعم صحة العين؛ فهما مصدران ممتازان لبيتا كاروتين، وهي الصبغة المسؤولة عن اللون البرتقالي المميز لهما.

يحوّل الجسم بيتا كاروتين إلى فيتامين "أ"، وهو عنصر غذائي بالغ الأهمية للحفاظ على الرؤية والوقاية من أمراض العين، مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر (الذي يسبب تشوش الرؤية) وإعتام عدسة العين.

وعلى الرغم من فوائد كليهما، إلا أن البطاطا الحلوة تحتوي عموماً على تركيزات أعلى من بيتا كاروتين:

البطاطا الحلوة: 11,500 ميكروغرام من بيتا كاروتين في حصة تزن 100 غرام (حبة بطاطا حلوة صغيرة إلى متوسطة الحجم، مشوية).

الجزر: 8,330 ميكروغرام من بيتا كاروتين في حصة تزن 100 غرام (حوالي جزرتين كبيرتين مطبوختين).

وفيما يتعلق بفيتامين "أ" بشكل عام، تتفوق البطاطا الحلوة أيضاً؛ إذ تحتوي حصة 100 غرام منها على 961 وحدة من "مكافئات نشاط الريتينول" (RAE) -وهي مقياس لفيتامين "أ" القابل للاستفادة منه في الجسم- بينما تحتوي 100 غرام من الجزر المطبوخ على 852 وحدة من "مكافئات نشاط الريتينول".

ورغم أن البطاطا الحلوة تُعد مصدراً أفضل لبيتا كاروتين وفيتامين "أ"، إلا أن الجزر يوفر أيضاً كميات جيدة من مضادات أكسدة أخرى تحمي العين، تُعرف باسم "لوتين" (lutein) و"زياكسانثين" (zeaxanthin). ومثل بيتا كاروتين، قد تساعد هذه الصبغات النباتية في إبطاء تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

كلاهما مفيد لصحة قلبك

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الجزر وغيره من الخضروات بانتظام، غالباً ما يسجلون معدلات أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن نادراً ما يتناولونها. ويُعد ارتفاع ضغط الدم عاملاً يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، خلصت مراجعة أُجريت عام 2023 إلى أن تناول الجزر قد يقلل من احتمالات الإصابة بفشل القلب، كما أشارت دراسة صغيرة أُجريت عام 2024 إلى أن العصائر المعتمدة على الجزر قد تساعد المصابين بارتفاع ضغط الدم في ضبط مستويات الكوليسترول لديهم.

وفيما يتعلق بالبطاطا الحلوة، فإن الأبحاث حولها أقل عدداً، لكن دراسات أُجريت على الفئران وجدت أنها قد تسهم في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وسكر الدم المرتفع، وكلاهما من عوامل الخطر المؤدية لأمراض القلب.

قد تعود هذه النتائج الإيجابية إلى وجود مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية في الجزر والبطاطا الحلوة، منها:

بيتا كاروتين: يزخر كل من الجزر والبطاطا الحلوة بمادة "بيتا كاروتين"، وهي أحد مضادات الأكسدة التي يستخدمها الجسم لإنتاج فيتامين "أ". وقد ربطت الأبحاث بين هذه المادة وبين الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



الألياف: يُعد الجزر والبطاطا الحلوة (لا سيما عند تناولهما نيئاً) مصدراً جيداً للألياف الغذائية. وتساعد الألياف في ضبط مستويات سكر الدم والكوليسترول، كما قد توفر حماية ضد الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.



البوتاسيوم: يسهم كلا النوعين من الخضروات -وخاصة البطاطا الحلوة- في تلبية احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم؛ وهو معدن أساسي يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي.

فيتامين "ج" (Vitamin C): تُعد البطاطا الحلوة أيضاً مصدراً جيداً لفيتامين "ج"، الذي يعمل كمضاد للأكسدة داخل الجسم. ورغم تباين الأدلة العلمية، تشير بعض الأبحاث إلى أن فيتامين "ج" قد يوفر حماية ضد مشكلات صحية مثل أمراض القلب التاجية (وهي الحالة التي تضيق فيها الشرايين، مما يعيق وصول كمية كافية من الدم إلى القلب).



مقارنة غذائية

يُعد كل من الجزر والبطاطا الحلوة خيارين ممتازين لدعم صحة العين والقلب، لكن تركيبتهما الغذائية تختلف.

يمكن لطريقة الطهي، وحجم الحصة، ونوع الخضار، وعوامل أخرى أن تؤثر على كمية العناصر الغذائية الموجودة في الجزر أو البطاطا الحلوة. وفيما يلي مقارنة بين 100 جرام من الجزر المقطع والمطبوخ (ما يعادل ثلثي كوب تقريباً) و100 جرام من البطاطا الحلوة المخبوزة (بحجم صغير إلى متوسط).21

هل أحدهما أكثر صحة من الآخر؟



عند الاختيار بين الجزر والبطاطا الحلوة، اعلم أنه لا يمكن الجزم بأن أحدهما أكثر صحة من الآخر بشكل مطلق. فالاختيار الأفضل لإضافة صنف ذي لون برتقالي إلى طبقك يعتمد على أهدافك الصحية واحتياجاتك الغذائية المحددة.

اختر الجزر لإنقاص الوزن والتحكم في مرض السكري

إذا كنت تسعى للتحكم في وزنك أو في مرض السكري بشكل أفضل، فإن للجزر مزايا واضحة:

سعرات حرارية أقل: يحتوي الجزر على سعرات حرارية أقل وكمية أقل من السكر الطبيعي في الحصة الواحدة مقارنة بالبطاطا الحلوة. كما أنه خيار سهل ومناسب كوجبة خفيفة.

محتوى عالٍ من الماء: يساعد محتواه المرتفع من الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم، ويضيف حجماً للوجبات دون زيادة في السعرات الحرارية.

مؤشر جلايسيمي منخفض: يتميز الجزر بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع أبطأ وأكثر استقراراً في مستويات السكر في الدم مقارنة بالبطاطا الحلوة؛ وهو أمر مفيد لمرضى السكري الذين يحاولون تجنب الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

اختر البطاطا الحلوة للشعور بالشبع، والحصول على الطاقة، وتعزيز المناعة

إذا كنت تبحث عن وجبة تمنحك شعوراً أكبر بالشبع أو ترغب في تعزيز جهازك المناعي، فإن البطاطا الحلوة توفر لك ما يلي:

طاقة مستدامة: تُهضم الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في البطاطا الحلوة ببطء، مما يوفر طاقة ثابتة على مدار اليوم.

نسبة أعلى من البروتين: توفر حبة البطاطا الحلوة المتوسطة (المشوية) حوالي 2.3 جرام من البروتين. ويلعب البروتين دوراً جوهرياً في إصلاح العضلات، ودعم الجهاز المناعي، ونمو الخلايا بشكل صحي.

الشعور بالشبع: قد يساعد البروتين والألياف الموجودان في البطاطا الحلوة على تعزيز الشعور بالامتلاء أو الشبع.



تعزيز المناعة: تحتوي حبة البطاطا الحلوة المتوسطة (المشوية) على 22 ملليجراماً من فيتامين "سي" (C)، وهو ما يعادل 29% من الاحتياج اليومي الموصى به للنساء، و24% للرجال. ويستخدم الجسم فيتامين "سي" لإصلاح الأنسجة، وإنتاج الكولاجين، ودعم وظائف الجهاز المناعي.