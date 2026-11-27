النسيان العرضي أمر طبيعي، ولكن عندما تصبح مشاكل الذاكرة أو التركيز متكررة، فقد يكون الأمر مزعجاً. أحياناً، قد تلعب الأدوية التي نتناولها دوراً في ذلك.

قد تؤثر بعض الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة على الانتباه واليقظة والذاكرة

هل يمكن للأدوية أن تؤثر فعلاً على الذاكرة والتركيز؟

نعم. قد تؤثر بعض الأدوية مؤقتًا على كيفية معالجة الدماغ للمعلومات أو تخزينها أو استرجاعها، وقد تسبب أدوية أخرى النعاس أو بطء التفكير أو انخفاض اليقظة، مما يجعل التركيز أكثر صعوبة.

تُوصف هذه التأثيرات أحيانًا بأنها ضباب دماغي مرتبط بالأدوية أو ضعف إدراكي ناتج عن الأدوية.

تشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

نسيان المحادثات أو المواعيد الأخيرة.

صعوبة التركيز على القراءة أو المهام اليومية.

أشعر ببطء ذهني أكثر من المعتاد.

أجد صعوبة في إيجاد الكلمات أو تنظيم أفكاري.

الشعور بنعاس أو تشوش غير معتاد.

مع ذلك، لا تكون جميع مشاكل الذاكرة إلى الأدوية ، فقلة النوم، والألم المزمن، والاكتئاب، والقلق، ونقص الفيتامينات، وبعض الحالات الطبية الأخرى، قد تؤثر أيضاً على الوظائف الإدراكية

ما هي الأدوية التي يمكن أن تؤثر على الذاكرة أو التركيز؟

قد تُسبب أنواع عديدة من الأدوية آثارًا جانبية معرفية، ويعتمد احتمال حدوث هذه الآثار وشدتها على نوع الدواء، والجرعة، ومدة العلاج، والأدوية الأخرى، والعوامل الصحية الفردية.

1. الحبوب المنومة والبنزوديازيبينات

تُوصف البنزوديازيبينات ، مثل الديازيبام واللورازيبام، أحيانًا لعلاج القلق أو تشنجات العضلات أو بعض الحالات الأخرى.

تعمل هذه الأدوية عن طريق إبطاء النشاط في الجهاز العصبي المركزي.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة ما يلي:

الشعور بالنعاس وانخفاض مستوى اليقظة.

صعوبة في التركيز.

ردود فعل أبطأ.

مشاكل في تكوين الذكريات أو استرجاعها

2. مضادات الهيستامين والأدوية ذات التأثيرات المضادة للكولين

يمكن أن تسبب بعض مضادات الهيستامين القديمة، بما في ذلك الكلورفينيرامين والبروميثازين ، النعاس وانخفاض التركيز.

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل المثانة والاكتئاب وغيرها من الحالات لها أيضاً تأثيرات مضادة للكولين .

تعمل هذه الأدوية على منع عمل الأسيتيل كولين، وهو ناقل كيميائي يشارك في الذاكرة والتعلم ووظائف الجهاز العصبي الأخرى

3. أدوية لعلاج الصرع وآلام الأعصاب

قد تؤثر بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع أو الألم العصبي على التركيز واليقظة الذهنية.

وتشمل الأمثلة بريجابالين، وجابابنتين، وتوبيراميت .

تختلف الآثار الجانبية المحتملة باختلاف الأدوية، وقد تشمل ما يلي:

الشعور بالنعاس أو الدوار.

صعوبة في التركيز.

التفكير ببطء.

صعوبات في إيجاد الكلمات، خاصة مع دواء توبيراميت

4. بعض مضادات الاكتئاب والكورتيكوستيرويدات

قد تؤثر بعض مضادات الاكتئاب، وخاصة تلك التي لها خصائص مهدئة أو مضادة للكولين، على اليقظة أو التركيز.

على سبيل المثال، يمكن أن يسبب دواء أميتريبتيلين النعاس وآثارًا جانبية مضادة للكولين.

مع ذلك، لا تُحدث جميع مضادات الاكتئاب التأثيرات نفسها، قد يُحسّن علاج الاكتئاب الذاكرة والتركيز عندما تكون الصعوبات الإدراكية مرتبطة بأعراض الاكتئاب