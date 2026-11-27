لطالما ارتبط الشاي بالصحة والعافية، ولا يزال الباحثون يستكشفون كيف يمكن أن يرتبط شربه بالنتائج الصحية على المدى الطويل.

في الواقع، تشير دراسة جديدة إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

تابعت الدراسة، المنشورة في مجلة الطب الباطني ، 485,934 مشاركًا ، وعلى مدار تسع سنوات تقريبًا، رصد الباحثون حالات جديدة لأمراض الأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والجلطات الدموية، بين المشاركين، وخلال تلك الفترة، سجل الباحثون 14,863 حالة شملت أنواعًا مختلفة من أمراض الأوعية الدموية.

أكمل المشاركون استبيانات، أفادوا فيها عن عدد مرات تناولهم للشاي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وبالنسبة لمن يشربون الشاي مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، جمع الباحثون معلومات إضافية، تشمل عدد الأكواب المستهلكة يوميًا، وكمية أوراق الشاي المستخدمة، ونوع الشاي، ودرجة حرارة الشرب

كما قام الباحثون بتقييم حالة التدخين ومستويات النشاط البدني للمشاركين لدراسة كيفية ارتباط عوامل نمط الحياة هذه، إلى جانب استهلاك الشاي، بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

أظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم للشاي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بشكل عام. إلا أن هذه الارتباطات تختلف باختلاف عدة عوامل، منها نوع الشاي، وقوته، ودرجة حرارته، والكمية المقدرة منه.

وجد الباحثون أن أقل المخاطر المُقدَّرة كانت بين الأشخاص الذين يشربون الشاي أسبوعيًا على الأقل، والذين يتناولون ما بين ستة إلى ثمانية أكواب يوميًا، مع تفوق الشاي الأسود في الفوائد على الشاي الأخضر.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن هذه النتيجة لا تُفسَّر على أنها توصية بشرب هذه الكمية من الشاي، بل هي ببساطة تمثل مستوى الاستهلاك المرتبط بأقل المخاطر المُقدَّرة في هذه الدراسة.

كما تم قياس كمية الشاي التي تناولها المشاركون مرة واحدة فقط، ولم يتم توحيد حجم الكوب

كما يبدو أن درجة حرارة الشاي لها تأثير أيضاً، فقد ارتبط شرب الشاي "الساخن جداً" بزيادة خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، تُبرز هذه النتيجة أهمية مراعاة ليس فقط كمية الشاي التي تشربها، بل أيضاً طريقة تناوله.

كما أن المشاركين الذين شربوا شاياً متوسط التركيز كانوا الأقل عرضةً لخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، مما يشير إلى أن الشاي القوي لا يرتبط بالضرورة بفوائد أكبر.