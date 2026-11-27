تواجه شركة آبل تحديات كبيرة في تطوير أول جهاز آيباد قابل للطي، وسط تقارير تشير إلى احتمالات تأجيل المشروع لعدة سنوات أو إلغائه نهائيا، رغم طموحات الشركة لدخول سوق الأجهزة اللوحية ذات الشاشات المرنة، وتوسيع نطاق تقنياتها القابلة للطي خارج هواتف آيفون.

وتعمل آبل حاليا على تطوير جهاز يحمل الاسم الرمزي Project J312، بشاشة ضخمة يتراوح حجمها بين 19 و20 بوصة، ليقدم تجربة مختلفة عن أجهزة آيباد التقليدية، ويجمع بين مساحة العرض الكبيرة وإمكانية طي الشاشة لتسهيل استخدام الجهاز وحمله.

شاشة عملاقة وتأجيل الإطلاق إلى 2028



كانت الخطط الأولية تستهدف إطلاق الجهاز خلال عام 2027، لكن التطورات الأخيرة دفعت الشركة إلى تأجيله حتى عام 2028. ومع ذلك، لا يزال الموعد غير محسوم، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية ترحيل الإطلاق مرة أخرى إلى 2029، أو التخلي عن المشروع بالكامل.

وعلى عكس الهواتف القابلة للطي، مثل iPhone Duo، لن يتضمن الجهاز شاشة خارجية مستقلة، نظرا لكونه جهازا لوحيا بشاشة كبيرة قابلة للطي، وليس هاتفا ذكيا يمكن استخدامه أثناء إغلاق الشاشة الرئيسية.

آيباد قابل للطي

سعر يصل إلى 5000 دولار.. هل يصبح أغلى آيباد؟



تتمثل إحدى أبرز العقبات أمام المشروع في التكلفة المرتفعة، إذ تشير التقديرات إلى أن سعر الجهاز قد يتراوح بين 3000 و5000 دولار، وهو ما سيجعله أغلى جهاز آيباد تطلقه آبل على الإطلاق.

ولا تتوقف التحديات عند السعر، حيث تواجه الشركة مشكلات تتعلق بمعدلات إنتاج شاشات الجهاز، وهي عقبة تقنية قد تؤثر في القدرة على تصنيع كميات كافية منه بجودة مستقرة وتكلفة مناسبة.

آبل لم تحسم نظام التشغيل حتى الآن



تواجه آبل أيضا حيرة بشأن نظام التشغيل المناسب للجهاز، إذ لم تستقر بعد على الاختيار بين iPadOS أو macOS، أو تطوير نظام تشغيل جديد بالكامل يتناسب مع طبيعة الجهاز الهجين وشاشته الضخمة.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان تقارير ظهرت في ديسمبر 2024، تحدثت عن تطوير جهاز قابل للطي بشاشة كبيرة، ووصفت تقارير أخرى المشروع آنذاك بأنه حاسوب MacBook قابل للطي، قبل أن تتجه الخطط إلى التجميد أو التأجيل.

هل تنقل آبل تقنية الطي إلى أجهزة أخرى؟

بعد دخول آبل سوق الهواتف القابلة للطي عبر iPhone Duo، واجهت الشركة بعض الانتقادات والمشكلات المتعلقة بجودة التصنيع، بعدما تحدث مستخدمون عن ظهور تشققات في الشاشة، فيما أكدت آبل أن هذه الحالات اقتصرت على عدد محدود من المستخدمين.

وتعمل الشركة حاليا على تطوير الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي، الذي قد يحمل اسم iPhone Duo 2، مع الاستفادة من الدروس المستخلصة من الجيل الأول.

ورغم أن انتقال تقنية الشاشات القابلة للطي إلى أجهزة آيباد يبدو خطوة منطقية ضمن استراتيجية آبل المستقبلية، فإن العقبات المتعلقة بالتكلفة وجودة الإنتاج ونظام التشغيل تشير إلى أن ظهور أول جهاز آيباد قابل للطي قد يستغرق عدة سنوات إضافية.