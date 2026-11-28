أطلقت متاجر أمريكية عروض الجمعة السوداء 2026 على مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسطح المكتب والملحقات، بخصومات وصلت إلى 900 دولار.

ووفقاً لتقرير نشره موقع CNN Underscored، شملت العروض منتجات اختبرها فريق التحرير وتوصي بها.

خصومات MacBook وأجهزة أبل

انخفض سعر MacBook Neo إلى 600 دولار في أمازون امريكا، بدلاً من 699 دولاراً، بخصم يصل إلى 99 دولاراً.

ووصف التقرير الجهاز بأنه نقطة بداية مناسبة لمن يبحث عن جهاز Mac يتعامل مع المهام الأساسية بسهولة.

ووصل MacBook Air مقاس 13 بوصة بمعالج M5 إلى 1000 دولار بدلاً من 1299 دولاراً في أمازون.

كما انخفض MacBook Pro مقاس 14 بوصة بمعالج M6 إلى 1749 دولاراً بدلاً من 1999 دولاراً، بخصم يصل إلى 220 دولاراً.

أجهزة Chromebook وWindows بأسعار منافسة

بلغ سعر Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 في Best Buy 189 دولاراً بدلاً من 419 دولاراً، فيما وصل Asus Chromebook Plus CX14 إلى 329 دولاراً بدلاً من 599 دولاراً.

كما انخفض Lenovo Chromebook Duet الجيل التاسع إلى 350 دولاراً بدلاً من 500 دولاراً، بخصم 30 بالمئة.

في أجهزة Windows، وصل Lenovo IdeaPad Slim 3i إلى 250 دولاراً بدلاً من 400 دولاراً، بينما بدأت أسعار Dell XPS 13 لعام 2026 من 550 دولاراً بدلاً من 750 دولاراً.

وبلغ سعر Microsoft Surface Pro مقاس 12 بوصة 600 دولار بدلاً من 850 دولاراً، فيما انخفض Surface Laptop مقاس 13 بوصة إلى 600 دولار بدلاً من 950 دولاراً.

خصم 900 دولار على لابتوب ألعاب

وصل Alienware 16 Aurora Gaming Laptop إلى 1100 دولار بدلاً من 2000 دولار في Dell، بخصم 900 دولار. ووصف التقرير الجهاز بأنه مزود بمواصفات تتيح تشغيل الألعاب الحديثة.

كما انخفض Lenovo Yoga Slim 7x إلى 1000 دولار بدلاً من 1999 دولاراً في Best Buy، بخصم 999 دولاراً. وذكر التقرير أن الجهاز يتميز بعمر بطارية طويل وتصميم جيد.

ملحقات بأسعار منخفضة

بلغ سعر ماوس Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse 52 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً في أمازون.

وانخفض كيبورد Keychron V3 Max الميكانيكي إلى 92 دولاراً بدلاً من 115 دولاراً، بخصم 20 بالمئة.

ووصلت كاميرا Logitech C920x إلى 55 دولاراً بدلاً من 70 دولاراً في أمازون وBest Buy وWalmart.

كما انخفض مايكروفون Logitech for Creators Blue Yeti إلى 70 دولاراً بدلاً من 140 دولاراً، فيما بلغ سعر شاشة Dell مقاس 24 بوصة 85 دولاراً بدلاً من 120 دولاراً.

متى تعد العروض مناسبة للشراء؟

قالت CNN Underscored إنها تعتمد على منتجات اختبرها فريق التحرير أو علامات تجارية استخدمها المحررون على نطاق واسع.

كما تستخدم أدوات تتبع الأسعار للتأكد من أن الخصم مقارن بأسعار سابقة، مع التركيز على أدنى الأسعار أو القريبة منها.

وأشار التقرير إلى أن عروض اللابتوبات في الجمعة السوداء والإثنين الإلكتروني تكون متشابهة غالباً، لكنها تبدأ قبل التاريخ الرسمي للجمعة السوداء.