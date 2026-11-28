سجلت سماعات Sony WH-1000XM6 اللاسلكية سعرها القياسي الأدنى خلال عروض الجمعة السوداء، إذ عرضتها أمازون بسعر 348 دولاراً بدلاً من 459 دولاراً. ووفقاً لتقرير نشره موقع Gizmodo، يتوفر الخصم في جميع الألوان الستة للسماعات.

معالج إلغاء ضوضاء أسرع بـ7 مرات

تعتمد السماعات على معالج HD Noise Canceling Processor QN3، الذي يعمل بسرعة تفوق معالج QN1 في طراز XM5 بسبع مرات. ويقود المعالج 12 ميكروفوناً في الوقت الفعلي لرصد الضوضاء الخارجية وإلغائها عبر موجات صوتية معاكسة.

كما يأخذ نظام Adaptive NC Optimizer الضوضاء الخارجية وضغط الهواء وطريقة ارتداء السماعات في الاعتبار، حتى مع ارتداء النظارات أو القبعة. وتوفر هذه التقنية معالجة أعلى قوة من تلك المتاحة في طراز XM5، وفق التقرير.

تصميم قابل للطي وصوت محسن

عادت السماعات إلى تصميم قابل للطي، بعد أن ألغى طراز XM5 مفصل الطي الذي كان محبوباً لدى مستخدمي XM4.

ويأتي التصميم الجديد بمفصل معدني دقيق وحقيبة أكثر صغرى تُغلق بمغناطيس.

وشارك مهندسو التسجيل في تطوير XM6، التي تأتي بمشغل صوتي جديد بقبة من ألياف الكربون خفيفة الوزن، بهدف تحسين وضوح الأصوات والفصل بين الآلات الموسيقية.

كما تدعم السماعات الصوت عالي الدقة لاسلكياً عبر تقنية LDAC، التي ترسل نحو ثلاثة أضعاف البيانات مقارنة بالصوت عبر Bluetooth القياسي من هواتف Android المتوافقة.

مكالمات وبطارية وشحن سريع

تستخدم XM6 نظاماً ذكياً بستة ميكروفونات لتحديد اتجاه الصوت، مع تقليل الضوضاء وتصميم مقاوم للرياح لعزل صوت المستخدم.

ويهدف ذلك إلى تحسين وضوح المكالمات في الشوارع المزدحمة أو محطات القطار.

وتحسّن السماعات الراحة عبر حزام رأس أعرض وغير متماثل مصنوع من الجلد الصناعي الناعم، مع شريحة ضبط متدرجة ومفصل دوّار سلس.

وتصل مدة تشغيل البطارية إلى 30 ساعة، فيما يمنح شحن لمدة 3 دقائق عبر شاحن USB-PD متوافق ما يصل إلى 3 ساعات تشغيل.

سعر XM6 مقابل XM5 وXM4

ما زالت Sony تبيع طرازي XM4 وXM5، لكن التقرير أشار إلى أن XM6 عالجت نقاطاً كان مستخدمو الطرازين السابقين يشتكون منها. وقال الموقع إن فرق السعر بين الجيل الجديد والطرازات الأقدم لم يعد يبرر الاختيار بينهما عند توفر هذا الخصم.

وتتوفر Sony WH-1000XM6 بسعر 348 دولاراً في أمازون، في الألوان الأسود والفضي وMidnight Blue وSand Pink، ضمن العروض المعلنة في تقرير Gizmodo.