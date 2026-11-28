ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع بنسبة 10.7% خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 149.5 مليار دولار، متجاوزا توقعات الأسواق التي أشارت إلى 135.9 مليار دولار، وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم الجمعة.

وأوضح المكتب أن العجز زاد بمقدار 14.4 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر، الذي سجل 135.1 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.1% إلى 365.3 مليار دولار، والصادرات بنسبة 3.2% إلى 215.8 مليار دولار.

وجاءت السلع الرأسمالية في مقدمة الزيادة في الواردات، إذ ارتفعت بنسبة 8.5%، بما يعادل 13.4 مليار دولار، لتصل إلى 171.4 مليار دولار، كما زادت واردات الإمدادات الصناعية بنسبة 6% إلى 62.7 مليار دولار، وواردات السيارات والسلع المرتبطة بها بنسبة 4.1% إلى 35.7 مليار دولار.

وفي المقابل، سجلت صادرات الإمدادات الصناعية أكبر زيادة، بارتفاع 4.9% إلى 80.5 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات السلع الرأسمالية بنسبة 3.4% إلى 75.8 مليار دولار، بينما تراجعت صادرات الأغذية والأعلاف والمشروبات بنسبة 7.9% إلى 14.7 مليار دولار.

وأشار المكتب إلى أن العجز التجاري في السلع تضاعف أكثر من مرتين مقارنة بأكتوبر 2025، عندما سجل 61.4 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 42.4% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة واردات السلع الرأسمالية بنسبة 80%، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 10.6%.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع مخزونات تجارة الجملة بنسبة 0.9% خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، لتصل إلى 1.02 تريليون دولار، كما زادت مخزونات تجارة التجزئة بنسبة 0.8% إلى 893.2 مليار دولار، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.5% و5.1% على التوالي.

وعدل مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات سبتمبر، ليرفع معدل نمو مخزونات تجارة الجملة إلى 0.8% بدلا من 0.7%، ومخزونات تجارة التجزئة إلى 0.7% بدلا من 0.4%.