سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور لتجارة الجملة، اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، تباينًا بين الأصناف المختلفة، وفقًا للأسعار المعلنة بالسوق، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 10 و15 جنيهًا، والبطاطس بين 16 و20 جنيهًا، بينما سجل البصل الأبيض والأحمر مستويات تتراوح بين 17 و20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والخضراوات الأساسية

بلغ سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 15 جنيهًا، والجزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا، والفاصوليا من 15 إلى 23 جنيهًا، والبطاطا من 3 إلى 10 جنيهات، والثوم من 20 إلى 35 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 3 و5.5 جنيه، والرومي بين 3 و6 جنيهات، والأبيض بين 5 و8 جنيهات. وسجل الفلفل الرومي البلدي وفلفل الصوب من 6 إلى 12 جنيهًا، والفلفل الحامي البلدي وفلفل الصوب من 5 إلى 10 جنيهات، بينما تراوح الفلفل الألوان بين 25 و35 جنيهًا.

كما سجلت الملوخية من 12 إلى 15 جنيهًا، وخيار الصوب من 12 إلى 20 جنيهًا، والخيار البلدي من 7 إلى 15 جنيهًا، والبامية من 45 إلى 60 جنيهًا، والبسلة من 30 إلى 45 جنيهًا، والسبانخ من 10 إلى 14 جنيهًا.

وبلغ سعر القلقاس من 9 إلى 13 جنيهًا، واللفت من 4 إلى 6 جنيهات، والبنجر من 5 إلى 8 جنيهات، والقثاء من 5 إلى 11 جنيهًا، والبصل الأخضر من 10 إلى 15 جنيهًا للرابطة التي تزن كيلو.

أسعار الخس والكرنب والقرنبيط

تراوح سعر رابطة الكرات، التي تضم 10 ربطاتع ويبلغ وزنها كيلو، بين 10 جنيهات كحد أدنى، دون إعلان سعر أعلى. وسجل الخس، بوزن 3 كيلو للرابطة، من 6 إلى 8 جنيهات، والخس المشرشر والمر والأحمر من 5 إلى 10 جنيهات، والخس الكابوتشي من 6 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر الكرنب، وزن 3 كيلو للواحدة، من 4 إلى 6 جنيهات، وكرنب السلطة، وزن 2 كيلو، من 9 إلى 17 جنيهًا، والكرنب الأحمر، وزن كيلو للواحدة، من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل القرنبيط، وزن 2 كيلو للواحدة، من 3.5 إلى 6.5 جنيه، والبروكلي من 10 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكرفس الفرنسي، بوزن 6 ربطات للكيلو، بين 15 و25 جنيهًا.

أسعار الورقيات والأعشاب في سوق العبور

تراوح سعر الفجل الأحمر، بوزن كيلو للرابطة، بين 4 و6 جنيهات، والفجل الصيني من 4 إلى 6 جنيهات، والفينوكيا من 4 إلى 6 جنيهات.

وسجلت أسعار الشبت والبقدونس والجرجير والكسبرة نحو 150 جنيهًا لكل 100 رابطة، دون إعلان سعر أعلى. كما بلغ سعر النعناع 10 جنيهات لكل 100 رابطة، والسلق 10 جنيهات لكل 10 ربطات، دون تحديد أسعار عليا.

وبلغ سعر القرع العسل، وزن 6 كيلو للواحدة، من 120 إلى 150 جنيهًا، بينما سجل الزعتر وإكليل الجبل «روزماري» والمرمرية 45 جنيهًا للرابطة التي تزن كيلو، دون إعلان سعر أعلى.

وسجل عيش الغراب 200 جنيه للكرتونة التي تزن 2 كيلو، دون تحديد سعر أعلى.

وتعكس هذه الأسعار مستويات البيع بالجملة في سوق العبور، ولا تمثل أسعار البيع النهائية للمستهلك، إذ قد تختلف أسعار التجزئة وفقًا لتكاليف النقل وهوامش التداول ومكان البيع.