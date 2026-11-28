خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية"، مع الإبقاء على التصنيف عند "A+"، محذرة من تزايد التحديات التي تواجه المالية العامة الفرنسية.

وقالت الوكالة إن تصاعد الاستقطاب السياسي وضعف النمو الاقتصادي يهددان قدرة الحكومة على تقليص عجز الموازنة، مشيرة إلى أن استمرار الانقسام السياسي، حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، قد يعرقل تنفيذ إجراءات خفض العجز والإصلاحات الداعمة للنمو.

وأضافت أن ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع نفقات الفائدة يزيدان صعوبة ضبط العجز.

وجاء القرار بعدما أظهرت بيانات معدلة للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الجمعة، انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى تراجع أقل.

فرنسا على حافة الركود بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي



كما عدّل المعهد بيانات الربع الثاني من استقرار الناتج إلى انكماش طفيف بلغ 0.02%، ما يعني دخول فرنسا في "ركود فني" بعد انكماش فصلين متتاليين.

وأرجعت الحكومة الفرنسية تباطؤ النمو إلى ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ركود تقني

كانت فرنسا بالفعل على وشك الدخول في ركود تقني هذا العام، والذي يتضمن ربعين متتاليين من انخفاض النشاط، بعد أن شهدت انكماشًا بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي بين يناير ومارس، تلاه ركود في النشاط بين أبريل ويونيو.

وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، تسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف ونما بمقدار ثلاثة أعشار، مقارنة بنسبة 0.2% في الربع السابق؛ على الرغم من انخفاض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي مرة أخرى في هذا الربع، بانخفاض قدره 0.9% عن انخفاض نصف نقطة مئوية في الأشهر الثلاثة السابقة.

"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

ويأتي قرار "ستاندرد آند بورز" بعد خطوة مماثلة من وكالة "فيتش" الشهر الماضي، عندما وضعت النظرة المستقبلية لفرنسا عند مستوى سلبي، بينما أبقت وكالة "موديز" التصنيف دون تغيير في أكتوبر.

وقد يضيف تراجع النظرة المستقبلية ضغوطًا جديدة على عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، التي سجلت الشهر الماضي أعلى مستوى لها منذ عام 2002 عند 5.14%، قبل أن تتراجع إلى نحو 4.7% مع استعادة السندات بعض خسائرها.

وأشارت الوكالة إلى أن اختلاف مواقف الأحزاب بشأن معالجة العجز، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في ربيع 2027، يزيد حالة عدم اليقين، إلى جانب المعارضة الاجتماعية للإصلاحات، في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة احتجاجات نقابية على الأجور وتحركات طلابية اعتراضًا على أوضاع المدارس.

وتسابق حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي لا تتمتع بأغلبية برلمانية، الوقت لإقرار موازنة 2027، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.4% متوقعة هذا العام.

وتتضمن الخطة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما لا يقل عن 43 مليار يورو، إلا أن تمريرها يواجه صعوبات في ظل انقسام البرلمان، مع احتمال لجوء الحكومة إلى أدوات دستورية لتجاوز التصويت البرلماني إذا تعثرت المفاوضات مع المعارضة.

في المقابل، تتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يبلغ العجز 5.3% من الناتج المحلي في 2027، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات إضافية.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور إن تقييم الوكالة يؤكد الحاجة الملحة إلى إقرار موازنة مسؤولة دون تأخير، تعيد ضبط المالية العامة وتخفض العجز إلى ما لا يزيد على 5%.