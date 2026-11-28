تسبب إطلاق لعبة GTA 6 في زيادة كبيرة بالطلب على أجهزة الألعاب المنزلية حول العالم، ما أدى إلى نفاد مخزون عدد من الطرازات في متاجر بالولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وسط ارتفاع أسعار الأجهزة في الأسواق الرسمية والموازية.

وجاءت موجة الطلب عقب إطلاق اللعبة المنتظرة من شركة روكوستار جيميز، بعد سنوات طويلة من التطوير، إذ تقتصر إمكانية تشغيلها على أجهزة Xbox Series X وXbox Series S وبلايستيشن 5، ما دفع أعدادا كبيرة من اللاعبين إلى شراء هذه الأجهزة للاستمتاع باللعبة.

وتزامنت هذه الزيادة مع أزمة عالمية في إمدادات رقائق الذاكرة، نتيجة ارتفاع الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي على المكونات الإلكترونية، وهو ما زاد الضغوط على سوق أجهزة الألعاب.

نفاد الأجهزة وارتفاع الأسعار عالميا



في الولايات المتحدة، شهد جهاز PlayStation 5 Pro نقصا متكررا في المخزون حتى قبل إطلاق اللعبة، حيث نفدت الكميات لدى متاجر كبرى رغم وصول سعره الرسمي إلى 900 دولار، بينما عرض بعض البائعين الجهاز بأسعار وصلت إلى 1900 دولار.

وفي ألمانيا، نفدت أجهزة PS5 وبعض إصدارات Xbox الأقل سعرا من المتاجر، كما شهدت منصات البيع المستعمل زيادة في الإعلانات والطلبات، مع عرض بعض الأجهزة بأسعار تقترب من ضعف أسعارها الأصلية.

أما في اليابان، فقد لجأت شركة “سوني” إلى نظام القرعة لتنظيم شراء الجهاز والحد من عمليات إعادة البيع بأسعار مرتفعة، بحيث تقتصر المشاركة على أصحاب الحسابات اليابانية الذين لديهم سجل لعب موثق لا يقل عن 60 ساعة على PS4 أو PS5.

PlayStation 5 Pro

ارتفاع مبيعات PS5 بعد إطلاق اللعبة



أظهرت بيانات شركة Circana أن مبيعات أجهزة PS5 خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر ارتفعت إلى 2.4 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما سجل يوم 19 نوفمبر أكبر عدد من أجهزة PS5 الجديدة المتصلة بالشبكة خلال يوم واحد منذ إطلاق الجهاز، باستثناء فترات عطلات نهاية العام.

وأعلنت “سوني” أن GTA 6 حققت أكبر إطلاق في تاريخ بلايستيشن، مع تسجيل أكثر من 39 مليون لاعب فريد على PS5 خلال الأيام الأربعة الأولى.

%70 من الأجهزة الجديدة بدأت تشغيل GTA VI



كشفت بيانات بلايستيشن أن لعبة GTA 6 كانت أول لعبة يشغلها 70% من أجهزة PS5 التي اتصلت بالشبكة للمرة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر.

لكن هذه النسبة لا تشمل جميع أجهزة PS5 الموجودة في الأسواق، وإنما تقتصر على الأجهزة الجديدة التي اتصلت بالشبكة خلال الأيام الأربعة المحددة.

تخفيضات محدودة والأسعار المستعملة ترتفع



لم تتضمن عروض Black Friday الرسمية لشركة “سوني” في الولايات المتحدة تخفيضات على أجهزة PS5، واقتصرت العروض على الملحقات ونظارة الواقع الافتراضي PS VR2، ما يعني استمرار بيع الأجهزة بأسعارها المعتادة.

كما اتجه بعض البائعين إلى رفع أسعار أجهزة PS5 Pro المستعملة، بالتزامن مع تراجع المعروض وزيادة الطلب.

وتشير المؤشرات إلى أن أزمة التوافر لا ترتبط بإطلاق GTA 6 وحده، بل تتداخل معها أزمة رقائق الذاكرة ومخزون المتاجر والطلب الموسمي خلال موسم العطلات، دون وجود تقديرات رسمية من “سوني” بشأن موعد استقرار الإمدادات.

وينصح الراغبون في شراء الأجهزة بمقارنة الأسعار والتحقق من الضمان وحالة الجهاز والملحقات المرفقة، مع متابعة المتاجر المحلية، إذ قد تتوافر كميات محدودة في بعض الفروع رغم نفاد المخزون عبر الإنترنت.