أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار جهود الدولة في التعامل مع التداعيات الإنسانية والنفسية لحادث ناقلة البنزين بالوراق، بالتوازي مع استكمال إجراءات تحديد هوية الضحايا وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين وأسرهم.

استخدام تحليل الحمض النووي DNA

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الجهات المعنية نجحت في تحديد هوية 30 جثمانًا باستخدام تحليل الحمض النووي DNA، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والعدل ومصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، بينما يتبقى جثمان واحد جارٍ استكمال إجراءات التعرف عليه.

تقديم المساندة لأسر الضحايا

وفيما يتعلق بالدعم النفسي، أشار إلى أن وزارة الصحة بدأت التحرك منذ اليوم الأول للحادث، من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، لتقديم المساندة لأسر الضحايا والمتضررين.

ولفت إلى أن الأولوية في بداية الأزمة كانت للتدخلات الطبية العاجلة وإنقاذ المصابين، وهو ما جعل الجهود الطبية تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستجابة، مع تقديم الدعم النفسي لأهالي الضحايا بالتوازي مع ذلك.

استقرار الحالة الصحية للمصابين

وأضاف أن استقرار الحالة الصحية للمصابين أتاح توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي لتشملهم إلى جانب ذويهم، بما يساعدهم على مواجهة الآثار النفسية الناتجة عن الحادث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن التحرك يستهدف تقديم مختلف أشكال الرعاية للمتضررين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بحيث تمتد الاستجابة من العلاج الطبي وتحديد هويات الضحايا إلى الدعم النفسي والإنساني للمصابين وأسرهم.