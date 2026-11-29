سجلت أسعار الذهب في الكويت مستويات مرتفعة خلال اليوم الأحد، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 257.200 دينار، وهو أبرز أدوات الادخار التي يقبل عليها الراغبون في الاحتفاظ بالذهب كمخزن للقيمة.

وكذلك بالتزامن مع عطلة رسمية لبورصة المعادن العالمية، التي تغلق أبوابها يومي السبت والأحد، وبعد ارتفاع ملحوظ للمعدن الأصفر في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وخلال السطور نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت

بلغ سعر بيع الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 36.750 دينار للجرام.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت

سجل الذهب عيار 22 سعر بيع بلغ 33.675 دينار للجرام، بينما بلغت التولة عيار 22 نحو 392.775 دينار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

يُعد عيار 21 من أكثر العيارات تداولاً بين المشترين في الكويت، وقد سجل سعر بيعه اليوم 32.150 دينار للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 نحو 27.550 دينار للجرام، وهو العيار الأكثر استخداماً في المشغولات الشبابية والموديلات الحديثة.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدينار والدولار

بلغ سعر الأونصة بالدينار الكويتي نحو 1143 دينارا، بينما سجلت الأونصة عالمياً 3654.51 دولار.

الذهب يقفز 2.3% قبل العطلة

كان المعدن النفيس قد أنهى تعاملاته الجمعة الماضية على ارتفاع بنحو 2.3%، قبل دخول الأسواق العالمية في عطلة الأسبوع، وهو ما انعكس على الأسعار المعروضة في السوق الكويتي اليوم. ومع توقف التداول في البورصة العالمية للمعادن، يُتوقع أن تظل الأسعار قريبة من مستويات إغلاق الجمعة إلى حين استئناف التعاملات غدا الإثنين.