أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وفرض الانضباط بالشوارع والميادين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تعوق حركة السير أو تمثل تعديًا على الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي، واصلت تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من شوارع المدينة، حيث تضمنت الحملة المرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص والإعلانات، ورصد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فضلًا عن إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمشاة، وذلك تحت إشراف محمود ياسين، نائب رئيس المركز، وباستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق والجهات المعنية، لتنفيذ حملات دورية ومفاجئة بمختلف المراكز والأحياء، تشمل رفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال التجارية والإعلانات، والتصدي لكافة صور المخالفات، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم للأجهزة التنفيذية لتعزيز جهودها في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رفع الإشغالات والتصدي الفوري لأي تعديات جديدة، والتعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للقانون، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام الطريق العام، وتحقيق الانضباط بالشوارع وتيسير حركة المرور، وتحسين المظهر العام بمدينة القوصية ومختلف مراكز المحافظة.